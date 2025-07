Mondiale per club: critiche e polemiche ma il nuovo torneo non ha deluso le attese

Una critica giusta riguarda, invece, la location. Avere scelto gli Usa ha comportato una serie di conseguenze spiacevoli (caldo asfissiante, rischi di condizioni climatiche estreme che hanno portato alla sospensione di partite con pause allucinanti, stadi spesso semivuoti), che comunque si ripeteranno nel Mondiale per nazioni tra un anno. Sul discorso relativo alle presenze degli spettatori si potrebbe anche avanzare qualche riserva. Se in uno stadio da più di 80000 spettatori, come il Rose Bowl, ce ne sono 60000, può sembrare che non ci sia gente. E' altrettanto vero, come esempio estremo, che non si capisce perché gli abitanti di Nashville, in Tennessee, dovrebbero accorrere in massa a vedere una partita tra i sudcoreani dell'Ulsan e i sudafricani del Mamelodi Sundows... In più, per il pubblico europeo, non può certo aiutare il fatto che le partite si siano giocate spesso a orari improponibili, come le 3 del mattino. Questo è un discorso, ovviamente, legato agli spettatori televisivi che, per le partite delle 18 e delle 21, hanno invece garantito ascolti di buon livello. A dimostrazione che la manifestazione era sentita anche dagli appassionati. Anzi, per tutti coloro che amano davvero il calcio è stata l'occasione per valutare le qualità tecniche e il livello di organizzazione di gioco delle squadre di tutto il mondo. Un'opportunità per conoscere le tendenze tattiche molto più impattante rispetto al Mondiale per nazioni, visto che i club hanno la possibilità di lavorare tutto l'anno sul campo per affinare i movimenti, al contrario delle Selezioni.