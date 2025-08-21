L'agente di Boniface in arrivo a Milano: si tratta sul contratto, operazione verso la chiusura

Sono ore decisive per il trasferimento di Victor Boniface al Milan. L'agente del nigeriano è atteso in queste ore nel capoluogo meneghino per incontrare i dirigenti rossoneri: l'intenzione è quella di trovare l'accordo sulle cifre del contratto del 24enne. Se tutto dovesse filerà liscio, il bomber lascerà immediatamente Leverkusen per iniziare la sua nuova avventura, sempre in rossonero. L'intesa tra il Bayer e il ds Tare è già stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a quota 30 milioni di euro.