MANOVRE ROSSONERE

L'agente di Boniface in arrivo a Milano: si tratta sul contratto, operazione verso la chiusura

Dopo un lungo casting, il nigeriano è destinato a essere il nuovo bomber rossonero 

21 Ago 2025 - 11:50
Sono ore decisive per il trasferimento di Victor Boniface al Milan. L'agente del nigeriano è atteso in queste ore nel capoluogo meneghino per incontrare i dirigenti rossoneri: l'intenzione è quella di trovare l'accordo sulle cifre del contratto del 24enne. Se tutto dovesse filerà liscio, il bomber lascerà immediatamente Leverkusen per iniziare la sua nuova avventura, sempre in rossonero. L'intesa tra il Bayer e il ds Tare è già stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a quota 30 milioni di euro.  

Dopo tante settimane in cui gli unici profili accostati con insistenza al Milan per l'attacco erano quelli di Hojlund e Vlahovic, ecco l'affondo del Milan per Boniface, elemento che a Casa Milan monitoravano da tempo. Non una scelta improvvisata: il classe 2000, nelle ultima stagione a segno 11 volte in tutte le competizioni (in 27 presenze), era tra i preferiti in quel di Milanello. Tecnica, gol e capacità di dialogare con la squadra: Victor ha le qualità per lasciare il segno in Serie A.  

I problemi fisici dell'ultimo anno di Boniface non lasciano sereni i tifosi del Milan che sperano in un altro colpo davanti. Difficile dire cosa accadrà realmente, anche se in queste ore Tare non ha ancora mollato definitivamente Hojlund e Vlahovic. D'altronde finché non sarà tutto fatto per Boniface i rossoneri vogliono tenere vivi i contatti anche con per le altre piste. Se il budget lo permetterà, attenzione a un possibile investimento per il futuro, sempre restano sul fronte offensivo: quello di Conrad Harder, 20enne dello Sporting Lisbona, è un profilo che stuzzica il Milan.

