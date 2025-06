Juve, battere il Wydad per un mercato… Mondiale: gli ottavi valgono oro

Solo per la partecipazione al torneo infatti i bianconeri hanno incassato poco più di 17 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1,8 milioni per la vittoria sull’Al Ain, si aggiungerebbero altri 1,8 per il successo contro il Wydad e poi altri 6,9 milioni per la qualificazione agli ottavi. In caso di vittoria anche contro il Manchester City il totale sarebbe quindi 29 milioni, mentre nella peggiore delle ipotesi si supererebbero comunque i 27 milioni (il pareggio vale 930 mila euro).