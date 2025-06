Juve, quale futuro per Kolo Muani? Spunta l'interesse della Premier League

CHELSEA E MANCHESTER UNITED INTERESSATE

L'interesse principale arriva da due squadre che sono in cerca di un attaccante: Chelsea e Manchester United. La squadra di Maresca ha appena acquistato Delap e vuole cedere Nicolas Jackson, magari proprio alla Juventus che sta cercando rinforzi offensivi. I Blues, inoltre, hanno già avviato i contatti con il PSG e sarebbero disposti a investire subito acquistato Kolo Muani a titolo definitivo. Più defilati, invece, i Red Devils, che per ora hanno solamente mostrato interesse ma in maniera del tutto superficiale. La squadra di Amorim deve prima sistemare alcuni movimenti in uscita (Hojlund potrebbe essere un nome in uscita) e in questa sessione di mercato ha già investito 74 milioni per l'acquisto di Matheus Cunha dal Wolverhampton. Decisiva sarà la volontà di Kolo Muani, che non ha ancora preso una decisione in merito al proprio futuro. Nel frattempo si appresta ad affrontare il Wydad Casablanca: fischio d'inizio alle 18:00, diretta su Italia 1.