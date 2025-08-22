Serie C: rigore "a chiamata" per il Guidonia, a Perugia l'esordio del FVS

Poco dopo, al 29' pt, di Livorno-Ternana, è toccato al tecnico della squadra umbra Fabio Liverani, che ha fatto ricorso al 'Football Video Support' per chiedere la revisione di un'azione. In particolare, l'allenatore dei rossoverdi ha chiesto l'espulsione di un giocatore del Livorno per un fallo ai danni di Tito. L'arbitro Gianquinto della sezione di Parma, richiamato al monitor, dopo un'analisi approfondita dell'azione ha deciso di non assecondare la richiesta di Liverani, e non ha espulso il livornese Mawete, autore del fallo, che è stato solo ammonito. Così la Ternana è rimasta con un solo 'challenge' a disposizione: per regolamento, infatti, le squadre hanno due chiamate a disposizione, per le quali devono fare specifica richiesta: se la stessa, dopo l'analisi video, viene assecondata, la chiamata torna nelle mani del tecnico che l'ha richiesta, mentre se l'arbitro rimane sulla propria decisione, la chiamata al FVS è persa. Al 'Picchi' di Livorno, per l'esordio del nuovo sistema, era presente anche il presidente della Commissione Arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, che ha così potuto valutare lo strumento.