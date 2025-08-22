Serie C: rigore "a chiamata" per il Guidonia, a Perugia l'esordio del FVS

© IPA
Un intervento, al 22' pt, dell'allenatore del Guidonia Ciro Ginestra per chiedere, tramite il quarto uomo, all'arbitro Zuppi di Firenze di rivedere l'azione viziata, a suo dire, da un presunto 'mani' in area di Giraudo del Perugia. E' stato questo l'esordio del FVS, o 'Football Video Support', il nuovo sistema che in questa stagione viene sperimentato nel campionato italiano di Serie C, di cui oggi è cominciato il girone B con la disputa di cinque partite.
In pratica,gli allenatori delle due squadre hanno la possibilità di richiedere (per due volte a testa a partita) la revisione di un'azione da loro considerata dubbia o valutata in modo errato, chiamando il FVS, che sarà gestito dal quarto uomo. Ginestra lo ha fatto appunto al 22' pt e l'arbitro è andato a vedere l'azione per poi concedere il rigore, dando quindi ragione al tecnico del Guidonia. Poi però il portiere del Perugia Gemello ha parato il tiro dal dischetto di Bernadotto.
Poco dopo, al 29' pt, di Livorno-Ternana, è toccato al tecnico della squadra umbra Fabio Liverani, che ha fatto ricorso al 'Football Video Support' per chiedere la revisione di un'azione. In particolare, l'allenatore dei rossoverdi ha chiesto l'espulsione di un giocatore del Livorno per un fallo ai danni di Tito. L'arbitro Gianquinto della sezione di Parma, richiamato al monitor, dopo un'analisi approfondita dell'azione ha deciso di non assecondare la richiesta di Liverani, e non ha espulso il livornese Mawete, autore del fallo, che è stato solo ammonito. Così la Ternana è rimasta con un solo 'challenge' a disposizione: per regolamento, infatti, le squadre hanno due chiamate a disposizione, per le quali devono fare specifica richiesta: se la stessa, dopo l'analisi video, viene assecondata, la chiamata torna nelle mani del tecnico che l'ha richiesta, mentre se l'arbitro rimane sulla propria decisione, la chiamata al FVS è persa. Al 'Picchi' di Livorno, per l'esordio del nuovo sistema, era presente anche il presidente della Commissione Arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, che ha così potuto valutare lo strumento.
