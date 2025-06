Juventus, Locatelli: "Tudor conosce il Dna bianconero, sa come trasmetterci le sue idee"

Manuel Locatelli carica la sua Juventus alla vigilia del match contro il Wydad di Casablanca, secondo appuntamento della fase a gironi del Mondiale per Club dopo il convincente esordio contro l'Al Ain: "Tudor? Conosce la Juve, conosce il Dna bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee - le parole d'apprezzamento del capitano bianconero per il tecnico croato, rilasciate a Dazn -. L'atteggiamento che ha portato da quando è arrivato è una cosa che ci serviva".