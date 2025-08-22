Logo SportMediaset
Sci alpinismo: Nazionale in raduno a Primaluna

22 Ago 2025 - 22:05
© FISI

© FISI

Dal 25 al 29 agosto la nazionale italiana di sci alpinismo si ritroverà per un collegiale a Primaluna, in provincia di Lecco. Il dt Fabio Meraldi ha convocato: Giulia Compagnoni, Alba De Silvestro, Noemi Junod, Katia Mascherona, Lisa Moreschini, Giulia Murada, Ilaria Veronese, Robert Antonioli, Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Matteo Eydallin, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Luca Tomasoni e Oscar Tonietti. I tecnici saranno Nicola Invernizzi e Manfred Reichegger, con il fisioterapista Marco Montori. 

