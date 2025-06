Juve-Napoli, che duello di mercato: i due club si sfidano per Sancho

In attesa di sfidarsi sul campo, si profila un duello di mercato tra Juventus e Napoli. Il gioiello conteso è Jadon Sancho, esubero del Manchester United in scadenza nel 2026. I campioni d'Italia avrebbero già il sì e l'accordo economico con l'attaccante inglese, mentre i bianconeri si sono mossi e hanno allacciato i contatti con i Red Devils. Gli inglesi chiedono 25 milioni di euro, una cifra che ha frenato il Napoli che per altro ha già in mano il bolognese Dan Ndoye.