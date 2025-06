Danilo: "Sarò per sempre juventino, orgoglioso di Locatelli"

"Danilo ha la Juve nel dna. Non mi stupirebbe un suo ritorno". Manuel Locatelli lancia un chiaro messaggio all'ex capitano, di cui ha preso il posto tra mille vicissitudini, soprattutto dopo l'addio di Thiago Motta e Giuntoli, che avevano messo il brasiliano alla porta. "Manuel l’ho sentito subito dopo la partita col Venezia quando ha segnato il rigore decisivo, per dirgli quanto fossi orgoglioso di lui. Portare la squadra in Champions dopo tutto quello che era successo non era per niente facile. Ma la Juve ha preso un’altra direzione e spero possa essere quella migliore, bella, vincente, perché i tifosi della Juve se lo meritano. Sarò per sempre juventino", ha detto Danilo a La Stampa.