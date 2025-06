Juve, caccia all'esterno: in pole c'è Wesley, che piace anche alla Roma

In attesa della seconda gara del girone del Mondiale per Club contro il Wydad AC, in programma domenica 22 giugno alle 18, la Juventus comincia a guardarsi attorno sul mercato. Nelle prime settimane di gestione, il nuovo dg bianconero Damien Comolli ha sfruttato il suo tempo a disposizione per sistemare l'area dirigenziale, mentre ora comincerà a essere operativo anche sul mercato.