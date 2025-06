Juventus, Tudor: "Sono fiducioso, i ragazzi vogliono giocare il Mondiale da protagonisti"

E ancora Tudor in conferenza stampa: "Non siamo venuti qui per partecipare. La Juve, quando partecipa, lo fa per vincere. Abbiamo rispetto per tutti, ci sono le migliori squadre del mondo. Conosco tutte le squadre, le abbiamo analizzate. Alcune vengono da campionati meno conosciuti, ma bisogna rispettare tutti. Noi dobbiamo concentrarci su di noi. Saremo noi a decidere noi il nostro destino". Sulla condizione dei singoli: "Locatelli ha fatto un allenamento con noi, la caviglia gli dà ancora un po' fastidio, mentre Koopmeiners sta bene, direi che è quasi recuperato. Lui, come Gatti, si stanno allenando bene con la squadra, ed è un bel segnale avere sulla via del rientro due giocatori di questa personalità. Titolari? No, ancora no, però stanno meglio e saranno con noi. Rugani ci darà una grossa mano, è un giocatore di valore, si allena bene, ha esperienza e conosce questo club. Sono contento sia qui. Bremer, invece, sarà difficile rivederlo in campo qui, ma ieri ha fatto un allenamento importante per lui, ha iniziato ad andare forte, a giocarsi i duelli. È uno step importante, ora bisogna proseguire senza rischiare niente. È già molto bello vederlo lì insieme a noi". Sulla sua conferma: "Sia in campionato sia in queste tre settimane non ho mai avuto la sensazione che dentro la squadra regnasse un clima di incertezza. Per me è sempre stato tutto molto chiaro. Cosa serve per migliorare? Con tre acquisti la squadra è competitiva".