Sci, Sofia Goggia regina del SuperG: "Vittoria contro la paura, mi sono tolta un peso"

Goggia, parlando alla Rai, poi chiarisce: "Non è stata di certo una stagione che ha rispecchiato le aspettative che avevamo, soprattutto in discesa è stata deludente, è vero che ho preso il bronzo olimpico a Cortina, ma in SuperG sarebbe stata la mia miglior stagione di sempre comunque a prescindere dalla vittoria di oggi. Mi sono tolta un peso, per essere una velocista completa devi anche raggiungere traguardi in SuperG. Qualcosa di grandioso, mi scuso con le persone a casa, sono stata un po' scorbutica in questi giorni, non era facile assorbire tutte le tensioni. Non è stato facile il weekend di Val di Fassa, non stavo in piedi sugli sci. È stata una lotta. Ero molto provata e al limite, ho avuto momenti di down importanti", conclude.