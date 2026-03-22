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Sci, Sofia Goggia regina del SuperG: "Vittoria contro la paura, mi sono tolta un peso"

Sofia Goggia trionfa nella Coppa del Mondo di specialità in SuperG. Il retroscena psicologico: "Stagione difficile, ero al limite"

22 Mar 2026 - 12:24

"Sono molto felice ma anche molto provata". Così Sofia Goggia, commentando la vittoria della Coppa del mondo di specialità in SuperG al culmine di una stagione "di alti e bassi", specificando che "ho avuto momenti di forte pressione in questi giorni, soprattutto nella mia testa, anche paura di non farcela, magari fare qualche errore, c'era un dubbio insito nella mia testa, ma al cancelletto mi sono mentalmente ricordata di tutte le qualità che ho, la pista la conosco bene, stava a me fare una bella gara. Mi sono presa dei rischi, ma quando ho visto la luce verde al traguardo, con 6 decimi mi sono detta che sei atlete oggi non mi passavano".

Goggia, parlando alla Rai, poi chiarisce: "Non è stata di certo una stagione che ha rispecchiato le aspettative che avevamo, soprattutto in discesa è stata deludente, è vero che ho preso il bronzo olimpico a Cortina, ma in SuperG sarebbe stata la mia miglior stagione di sempre comunque a prescindere dalla vittoria di oggi. Mi sono tolta un peso, per essere una velocista completa devi anche raggiungere traguardi in SuperG. Qualcosa di grandioso, mi scuso con le persone a casa, sono stata un po' scorbutica in questi giorni, non era facile assorbire tutte le tensioni. Non è stato facile il weekend di Val di Fassa, non stavo in piedi sugli sci. È stata una lotta. Ero molto provata e al limite, ho avuto momenti di down importanti", conclude. 

Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG: le foto

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© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

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