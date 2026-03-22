La Serie A fatica in Champions, spunta la proposta che aiuterebbe anche le italiane: c'entra la Premier

La spinta verso questa possibile svolta, riferisce la Bbc, è il potere crescente della Premier League che rischia di condizionare anche il percorso europeo degli altri club. Il motivo? Nell'attuale Champions infatti, con tre squadre inglesi in prima fascia, è stato necessario inserire dei vincoli per altri club come Barcellona, ​​Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Psg e Real Madrid. Queste ultime infatti, si sono ritrovate a giocare contro due club inglesi e ad avere quindi un calendario più difficile.