GLI SCENARI

La Serie A fatica in Champions, spunta la proposta che aiuterebbe anche le italiane: c'entra la Premier

22 Mar 2026 - 13:55
videovideo

Da una parte lo scontro con la Fifa per la possibile 'riforma' del Var, dall'altra la pressione di alcuni club per rivedere le regole dell'attuale Champions League. Non sono settimane tranquillissime in seno alla Uefa che deve mettere mano a vari faldoni. L'ultimo riguarda la possibilità di modificare il regolamento della Champions, nel dettaglio la possibilità di far incrociare club dello stesso paese già nella fase a gironi. Cosa che attualmente è possibile esclusivamente negli scontri a eliminazione diretta.

La spinta verso questa possibile svolta, riferisce la Bbc, è il potere crescente della Premier League che rischia di condizionare anche il percorso europeo degli altri club. Il motivo? Nell'attuale Champions infatti, con tre squadre inglesi in prima fascia, è stato necessario inserire dei vincoli per altri club come Barcellona, ​​Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Psg e Real Madrid. Queste ultime infatti, si sono ritrovate a giocare contro due club inglesi e ad avere quindi un calendario più difficile.  

Leggi anche

Questo Var non piace nemmeno alla Uefa: la mossa a sorpresa e lo 'scontro' con la Fifa

La proposta che prevede di annullare la cosiddetta 'country protection' naturalmente non raccoglie pareri unanimi, nemmeno all'interno delle stesse leghe. E un eventuale cambiamento non riguarderebbe sicuramente la prossima edizione della Champions. La certezza è che condizionerebbe il percorso delle inglesi, capaci quest'anno di occupare ben cinque delle otto posizioni dopo la fase a gironi. E di conseguenza aiutando anche le italiane, decisamente in difficoltà.

Chelsea, Rosenior e la mania per i "pizzini": bigliettini anche sull'8-2 per il Psg. Giocatori basiti

1 di 12
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

uefa
serie a
champions league

Ultimi video

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

01:31
DICH VOLPATO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Volpato: "Ottima reazione. Siamo un grande gruppo"

01:46
DICH GROSSO POST JUVE 21/3 DICH

Sassuolo, Grosso: "Partita incredibile oltre ogni aspettativa"

04:42
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Spalletti: "Poco lucidi, poco qualitativi. Rigorista l'ho scelto io"

03:12
DICH KALULU POST SASSUOLO 21/3 DICH

Juve, Kalulu: "Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik"

02:24
DICH ALLEGRI POST MILAN-TORINO DICH

Allegri: "Champions non ancora blindata, ma è un passo importante"

00:57
MCH PARTENZA INTER TIFOSI MCH

Inter, la spinta dei tifosi alla partenza per Firenze

00:47
DICH CHIVU SU ALIBI DICH

Chivu non ritorna sulle polemiche post Atalanta: "Parlo di calcio, non cerco alibi"

01:10
DICH CHIVU PRE FIORENTINA DICH

Chivu: "Il calcio è pressione, ma pensiamo solo a noi"

01:32
Inter, insidia viola

Inter, insidia viola

01:39
Pulisic, ora o mai più

Pulisic, ora o mai più

01:47
Zapata contro il Milan

Zapata contro il Milan

02:19
Spalletti: "Qui sto bene"

Spalletti: "Qui sto bene"

01:17
Juve, c'è il Sassuolo

Juve, c'è il Sassuolo

01:27
Tra poco Parma-Cremonese

Tra poco Parma-Cremonese

01:28
Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

I più visti di Champions League

Lang operato dopo l'infortunio shock alla mano: il Galatasaray può sporgere denuncia

Chi vince la Champions League 2026? Le previsioni del supercomputer di Opta

Donnarumma saluta la Champions: "Espulsione decisiva, ora testa alla Carabao e alla Nazionale"

Lo spauracchio Uefa tra il Como e la Champions: stadio, conti e una rosa poco "italiana"

Brutto infortunio per Noa Lang: l'ex Napoli contro i cartelloni, si taglia e rischia di perdere un dito

La camicia di Guardiola contro il Real Madrid

Guardiola, la camicia "da boscaiolo" diventa virale. Ma il prezzo è di lusso

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:42
Il Como insegue la Champions con dei numeri record: i dati
15:28
Como, Fabregas dedica la vittoria a Hartono: "Perso una persona importante. Mandiamo un abbraccio alla proprietà"
15:27
Paura Manchester City, pullman dei tifosi in fiamme: cos'è successo
13:58
Roma sempre più in emergenza: Celik salta il Lecce
13:53
Roma, affaticamento per Celik: non convocato per match col Lecce