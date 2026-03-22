La Serie A fatica in Champions, spunta la proposta che aiuterebbe anche le italiane: c'entra la Premier

Chelsea, Rosenior e la mania per i "pizzini": bigliettini anche sull'8-2 per il Psg. Giocatori basiti
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Da una parte lo scontro con la Fifa per la possibile 'riforma' del Var, dall'altra la pressione di alcuni club per rivedere le regole dell'attuale Champions League. Non sono settimane tranquillissime in seno alla Uefa che deve mettere mano a vari faldoni. L'ultimo riguarda la possibilità di modificare il regolamento della Champions, nel dettaglio la possibilità di far incrociare club dello stesso paese già nella fase a gironi. Cosa che attualmente è possibile esclusivamente negli scontri a eliminazione diretta.
La spinta verso questa possibile svolta, riferisce la Bbc, è il potere crescente della Premier League che rischia di condizionare anche il percorso europeo degli altri club. Il motivo? Nell'attuale Champions infatti, con tre squadre inglesi in prima fascia, è stato necessario inserire dei vincoli per altri club come Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Psg e Real Madrid. Queste ultime infatti, si sono ritrovate a giocare contro due club inglesi e ad avere quindi un calendario più difficile.
La proposta che prevede di annullare la cosiddetta 'country protection' naturalmente non raccoglie pareri unanimi, nemmeno all'interno delle stesse leghe. E un eventuale cambiamento non riguarderebbe sicuramente la prossima edizione della Champions. La certezza è che condizionerebbe il percorso delle inglesi, capaci quest'anno di occupare ben cinque delle otto posizioni dopo la fase a gironi. E di conseguenza aiutando anche le italiane, decisamente in difficoltà.
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