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Impresa Pirovano: vince la Coppa del mondo di discesa libera

L'azzurra al comando nell'ultima gara stagionale

21 Mar 2026 - 13:33
© Getty Images

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L'azzurra Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera. Nell'ultima discesa stagionale si è portata al comando, dopo le prime quindici, superando cosi anche l'unica potenziale rivale, la tedesca Emma Aicher. Grandissima impresa dell'azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l'ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro Sofia Goggia. In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la coppa del mondo.

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