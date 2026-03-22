Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG: in lacrime al traguardo

Sofia Goggia ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di SuperG nella gara delle finali a Lillehammer (Novergia), chiusa da prima col tempo di 1: 29.23: è il suo quinto trofeo in carriera dopo i quattro precedenti nella discesa (vinto ieri da Laura Pirovano). Dopo il successo l'azzurra è scoppiata in lacrime, una grande gioia in una stagione che le ha regalato anche un bronzo olimpico e tre vittorie in CdM. Goggia - al decimo successo in un SuperG di CdM in carriera, sono 29 contando anche la discesa - diventa la seconda sciatrice italiana dopo Federica Brignone a vincere sia un titolo di discesa che in SuperG.