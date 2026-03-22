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Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG: in lacrime al traguardo

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di specialità per la prima volta in carriera nel SuperG di Lillehammer: quinta coppa in carriera

22 Mar 2026 - 12:20
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Sofia Goggia ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di SuperG nella gara delle finali a Lillehammer (Novergia), chiusa da prima col tempo di 1: 29.23: è il suo quinto trofeo in carriera dopo i quattro precedenti nella discesa (vinto ieri da Laura Pirovano). Dopo il successo l'azzurra è scoppiata in lacrime, una grande gioia in una stagione che le ha regalato anche un bronzo olimpico e tre vittorie in CdM. Goggia - al decimo successo in un SuperG di CdM in carriera, sono 29 contando anche la discesa - diventa la seconda sciatrice italiana dopo Federica Brignone a vincere sia un titolo di discesa che in SuperG.

Niente da fare per Alice Robinson, l'unica che poteva togliere la coppa a Sofia: la neozelandese, alla fine sedicesima, ha compiuto diversi errori nella pista di Kvtifjell. Dietro la Goggia, Corinne Suter a 32 centesimi e Kira Weidle-Winklemann a 60 centesimi.

SuperG, la classifica finale

 1) Sofia Goggia 549 punti, 2) Alice Robinson 386, 3) Emma Aicher 354.

La situazione della Coppa del Mondo generale

 Resta ancora da assegnare la Coppa del Mondo generale: Emma Aicher, oggi quarta, ha recuperato punti su Mikaela Shiffrin che ha chiuso dopo le prime 15: al momento l'americana ha 45 punti di vantaggio sulla tedesca, 1286 contro 1241.

Pirovano: "Brava Sofia, per noi weekend magico"

 "Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l'ho vita emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. È il coronamento di una stagione perfetta". Lo dice Laura Pirovano al termine della gara di discesa a Lillehammer, fresca di vittoria della coppa di specialità ieri in discesa, commentando il successo della compagna di squadra Sofia Goggia, che oggi ha fatto sua la coppa del mondo di SuperG.

Sci, Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG: le foto

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© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

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