Roma sempre più in emergenza: Celik salta il Lecce

Zeki Celik non prenderà parte al match di questa sera tra Roma e Lecce. Il terzino turco non è presente nella lista dei convocati di Gian Piero Gasperini, che quindi dovrà fare a meno di un altro titolare, considerato il recente stop di Konè, i lungodegenti Dybala, Soulè, Dovbyk e Ferguson e la squalifica di Wesley. Celik non ha pienamente recuperato dall'affaticamento muscolare al polpaccio rimediato durante la partita di Europa League con il Bologna. Mentre sembrano escluse, al momento, lesioni muscolari.