Strepitoso Paris a Lillehammer: batte Von Allmen e vince la discesa libera
Per l'azzurro, 37 anni fra un mese, terzo posto nella classifica di specialità e 25esima vittoria in Coppa del Mondo. Franzoni undicesimo
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In attesa di compiere 37 anni fra meno di un mese, Dominik Paris inizia i festeggiamenti con una mattinata strepitosa a Lillehammer. Sulla pista olimpica di Kvitfjell, l'azzurro ha vinto l'ultima discesa della stagione di Coppa del Mondo.
Paris ha dominato la gara davanti allo svizzero Von Allmen (+0.19) e all'austriaco Kriechmayr (+0.60). Per Domme, è la settima vittoria su questa pista dove un anno fa fece doppietta con il SuperG, la 25esima in carriera (superato Thoeni fermo a 24) e la 20esima in discesa, dato che lo rende il secondo miglior discesista della storia dietro al leggendario austriaco Franz Klammer con 25 successi.
Con questo successo, il bronzo di Milano-Cortina 2026 sale anche sul terzo gradino del podio dei migliori velocisti della stagione, scavalcando il compagno azzurro Giovanni Franzoni che ha chiuso undicesimo in Norvegia. La coppa era già stata assegnata a Odermatt, secondo Von Allmen. Fra gli altri azzurri, nella prova norvegese ottavo posto per Benjamin Jacques Alliod, decimo per Florian Schieder, ventesimo per Mattia Casse e ventunesimo per Christof Innerofer.
Le parole di Dominik Paris dopo la vittoria di Lillehammer: "Successo che vale tanto"
Dopo la vittoria, tutto l'entusiasmo di Dominik Paris: "Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico. Vuol dire tanto per me questo successo, arrivato davanti a tanti amici e alla mia famiglia".
Prima del SuperG di domani ("Devo restare concentrato"), Paris parla anche del compagno di squadra superato in volata nella classifica di discesa: "Franzoni in questa stagione ha fatto vedere di essere veloce in tutte le condizioni, ha fatto un inverno pazzesco e oggi l'ho visto un po' deluso, ma queste giornate sono importanti anche per imparare qualche segreto in più in situazioni diverse".