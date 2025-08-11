Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
VERSO IL 2026

Goggia: "Alle Olimpiadi ci penserò da febbraio, Brignone tornerà al 100%. E Sinner..."

La sciatrice azzurra a Libero: "Mi chiedo cosa sarebbero le mie ginocchia, le mie caviglie, le mie articolazioni se non avessero subìto tutti quei traumi"

11 Ago 2025 - 11:13
© Getty Images

© Getty Images

"Le Olimpiadi? Tutti me lo chiedono ma voglio pensarci soltanto a febbraio. Prima ci sono gare di coppa del mondo per affinare il mio stato di forma ma, soprattutto, per vincere". Così la discesista azzurra Sofia Goggia in una intervista a Libero. "Le rivali del 2026? Le solite, Shiffrin e Gut in testa. Federica (Brignone, ndr) purtroppo sarà ancora impegnata per rimettersi a posto dopo il tremendo infortunio che ha subito. La sono andata a trovare a Torino, ora si è sottoposta a una seconda operazione, per lei il difficile viene adesso. Ma sono sicura che si riprenderà al cento per cento", ha aggiunto.

Leggi anche

Brignone: "Recupero? Finché non metterò gli sci non avrò risposte definitive"

Quanto alle sue condizioni fisiche "io sto bene anche se mi sto chiedendo in questi giorni cosa sarebbero le mie ginocchia, le mie caviglie, le mie articolazioni se non avessero subìto tutti quei traumi. Se farò tutte e tre le discipline? Certo. Discesa, superG e gigante". Alla domanda se Milano-Cortina sarà il suo ultimo atto ha risposto: "No, al ritiro non ci penso affatto".

Nel corso dell'intervista, Goggia ha anche parlato di Jannik Sinner, dominatore incontrastato a Wimbledon: "Sinner si è detto stupito di come ha vinto Wimbledon, dominandolo. Ma lo capisco, ha usato il dolore dei tre mesi di stop e della sconfitta del Roland Garros in ogni pallina che rimandava dall'altra parte del campo ad Alcaraz". 

sofia goggia
sci
olimpiadi milano-cortina 2026

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

I più visti di sci

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Retromarcia Lindsey Vonn, a 40 anni torna in pista: obiettivo Olimpiadi?

DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

Brignone si avvicina al recupero: l'artroscopia al ginocchio riceve esito positivo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Schiamazzi a un ricevimento: Matthias Mayer portato via dalla polizia per problemi con l'alcol

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:31
Un bomber per la Dea: accelerata per Rodrigo Muniz, Mateta defilato
11:13
Goggia: "Alle Olimpiadi ci penserò da febbraio, Brignone tornerà al 100%. E Sinner..."
11:08
El Aynaoui: "Vincere trofei con la Roma sarebbe meraviglioso"
11:05
Il CT Andreozzi avverte gli azzurri dopo gli Europei Under 20: "Devono mantenere la stessa umiltà per arrivare in alto"
11:03
Spielberg: terra di conquista per Bagnaia, pista tabù per Marquez