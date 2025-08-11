Goggia: "Alle Olimpiadi ci penserò da febbraio, Brignone tornerà al 100%. E Sinner..."

La sciatrice azzurra a Libero: "Mi chiedo cosa sarebbero le mie ginocchia, le mie caviglie, le mie articolazioni se non avessero subìto tutti quei traumi"
© Getty Images
"Le Olimpiadi? Tutti me lo chiedono ma voglio pensarci soltanto a febbraio. Prima ci sono gare di coppa del mondo per affinare il mio stato di forma ma, soprattutto, per vincere". Così la discesista azzurra Sofia Goggia in una intervista a Libero. "Le rivali del 2026? Le solite, Shiffrin e Gut in testa. Federica (Brignone, ndr) purtroppo sarà ancora impegnata per rimettersi a posto dopo il tremendo infortunio che ha subito. La sono andata a trovare a Torino, ora si è sottoposta a una seconda operazione, per lei il difficile viene adesso. Ma sono sicura che si riprenderà al cento per cento", ha aggiunto.
Quanto alle sue condizioni fisiche "io sto bene anche se mi sto chiedendo in questi giorni cosa sarebbero le mie ginocchia, le mie caviglie, le mie articolazioni se non avessero subìto tutti quei traumi. Se farò tutte e tre le discipline? Certo. Discesa, superG e gigante". Alla domanda se Milano-Cortina sarà il suo ultimo atto ha risposto: "No, al ritiro non ci penso affatto".
Nel corso dell'intervista, Goggia ha anche parlato di Jannik Sinner, dominatore incontrastato a Wimbledon: "Sinner si è detto stupito di come ha vinto Wimbledon, dominandolo. Ma lo capisco, ha usato il dolore dei tre mesi di stop e della sconfitta del Roland Garros in ogni pallina che rimandava dall'altra parte del campo ad Alcaraz".
