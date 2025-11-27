Logo SportMediaset

Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo di sci, Marco Odermatt vince il supergigante di Copper Mountain

Lo svizzero ha anticipato gli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser.

di Marco Cangelli
27 Nov 2025 - 19:59

Marco Odermatt non fa prigionieri e, dopo aver conquistato il gigante di Sölden, conquista anche il supergigante di Copper Mountain. Il 28enne di Buochs si é imposto nella prima prova stagionale di velocità di Coppa del Mondo di sci alpino anticipando gli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser.

Il fuoriclasse svizzero ha fatto vedere la propria classe sin dalla parte alta dove gli avversari sono rimasti vicini, tuttavia ha dovuto far i conti con Kriechmayr che nella parte più complicata ha recuperato terreno. L’elvetico ha però fatto la differenza nel tratto conclusivo tagliando il traguardo in 1’07”70 con otto centesimi su Kriechmayr e tredici su Haaser.

In casa Italia ottima prova per Guglielmo Bosca che ha segnato il miglior tempo nello spazio centrale ottenendo l’ottavo posto con sessantuno centesimi da Odermatt, mentre Dominik Paris e Giovanni Franzoni hanno chiuso a ridosso della top ten.

