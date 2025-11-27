Stagione finita per Lara Gut-Behrami, addio a Milano-Cortina 2026: sarà operata

Tuttavia, Gut-Behrami, che in realtà aveva pianificato di concludere la sua carriera dopo questa stagione, ora lascia aperto il suo futuro sportivo e si concentra per il momento sull'intervento chirurgico della prossima settimana e sulla successiva riabilitazione: "Avevo immaginato i mesi successivi in ​​modo molto diverso e non vedevo l'ora che iniziasse il resto della stagione sciistica. Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia". E sul futuro, aggiunge: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e ritrovare il mio pieno livello di prestazione. Solo allora saprò cosa mi riserva il futuro".