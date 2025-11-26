Federica Brignone torna sugli sci e sogna il rientro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

La 35enne di La Salle è rientrata sulla neve a distanza di otto mesi dal grave incidente ai Campionati Italianidi Marco Cangelli
Federica Brignone torna sugli sci e fa sognare i tifosi italiani in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A distanza di otto mesi dal grave infortunio patito ai Campionati Italiani, la 35enne di La Salle è rientrata in pista a Cervinia rilanciando così le possibilità di vederla ai Giochi, al via il prossimo 6 febbraio.
I tempi sono decisamente stretti, ma Brignone sta affrontando la riabilitazione nel migliore dei modi con la valdostana che ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero e che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista.
Brignone ha quindi compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. Lo scopo in questa fase sarebbe quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista.