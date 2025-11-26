Federica Brignone torna sugli sci e sogna il rientro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

I tempi sono decisamente stretti, ma Brignone sta affrontando la riabilitazione nel migliore dei modi con la valdostana che ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero e che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista.