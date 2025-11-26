Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Federica Brignone torna sugli sci e sogna il rientro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

La 35enne di La Salle è rientrata sulla neve a distanza di otto mesi dal grave incidente ai Campionati Italiani 

di Marco Cangelli
26 Nov 2025 - 15:05

Federica Brignone torna sugli sci e fa sognare i tifosi italiani in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. A distanza di otto mesi dal grave infortunio patito ai Campionati Italiani, la 35enne di La Salle è rientrata in pista a Cervinia rilanciando così le possibilità di vederla ai Giochi, al via il prossimo 6 febbraio.

I tempi sono decisamente stretti, ma Brignone sta affrontando la riabilitazione nel migliore dei modi con la valdostana che ha completato la prima parte della rieducazione fisica al JMedical di Torino, ottenendo in questi giorni il via libera da parte della Commissione Medica FISI per procedere ulteriormente nel suo piano di recupero e che prevede l’aggiunta di un lavoro in pista.

Brignone scherza sui social: "Record di punti, ma degli ultimi 42 avrei fatto a meno"

1 di 1
© instagram

© instagram

© instagram

Brignone ha quindi compiuto qualche giro con sci da turismo, accompagnata dai tecnici federali. Lo scopo in questa fase sarebbe quello di aggiungere stabilità e fiducia al suo percorso, obiettivi che la campionessa valdostana perseguirà anche nelle prossime settimane, dove alternerà fasi di carico in palestra a ulteriori giornate in pista.

brignone
milano-cortina 2026

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Shiffrin domina anche lo slalom di Gurgl: l'italo-albanese Colturi ancora seconda, male le azzurre

Lara Gut-Behrami si fa male in allenamento: è la fine della carriera della campionessa olimpica?

Coppa del Mondo: Rassat vince lo slalom di Gurgl, primo podio per il Belgio

Addio a Matteo Franzoso: aveva 25 anni

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

DICH PARIS-VINATZER DICH

Vinatzer: "Ho provato a spingere ma sono caduto. Al Mondiale contano le medaglie"

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:41
Stramilano SottoZero: corsa e divertimento tra i grattacieli di CityLife
15:38
Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A
15:30
Italiano: "Affronteremo il Salisburgo con umiltà e concentrazione"
15:25
Il Super Bowl torna al Levi's Stadium, i San Francisco 49ers sperano in una festa casalinga
15:19
Vanoli mette in guardia la Fiorentina: "Attenti all'AEK: è forte e ha fame"