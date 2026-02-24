IL COMUNICATO

Sci, Giada D'Antonio operata al ginocchio a Milano: ricostruzione del legamento crociato anteriore

La giovane azzurra si era fatta male durante un allenamento nel corso delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

24 Feb 2026 - 19:49
Giada D'Antonio, infortunatasi sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco, "è stata operata presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica Fisi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Lo comunica in una nota la Federazione Italiana Sport Invernali. "L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito - prosegue la Fisi - La sedicenne napoletana comincerà sin dalle prossime ore il percorso fisioterapico in accordo con la Commissione stessa che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica".

