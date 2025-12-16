Sci, Coppa del Mondo femminile: Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Courchevel

La prima a spodestare l’azzurra è la statunitense Paula Moltzan (miglior tempo assoluto nella seconda manche), superata successivamente dall’austriaca Katharina Truppe (1’44’’29) e dalla tedesca Emma Aicher (1’44’’21). Con le sole tre migliori rimaste, arriva il grande colpo di scena di serata: Lena Duerr, terza dopo la prima manche, inforca dopo le prime tornate e lascia clamorosamente il podio alla sua connazionale Aicher. Camille Rast non è protagonista di una prova magistrale (quindicesimo tempo nella seconda manche) ma è comunque seconda (1’44’’05), poi Shiffrin pur con un paio di incertezze e rischi stampa il super tempo di 1’42’’50 e archivia la pratica. Vittoria numero 105 in Coppa del Mondo per Mikaela, sempre più nell’olimpo dello Sci Alpino e dello slalom. Oltre a Lara Della Mea arriva un discreto ventesimo posto per l’altra italiana Martina Peterlini, entrata come ventottesima dopo la prima prova.