Sci
SCI

Sci, Coppa del Mondo femminile: Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Courchevel

In Francia la statunitense si impone davanti a Rast ed Aicher: ottima prova di Lara Della Mea, ottava al traguardo

di Redazione
16 Dic 2025 - 21:56
© @usskiteam

© @usskiteam

La Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile fa tappa a Courchevel: in Francia ad imporsi nello slalom è Mikaela Shiffrin. La statunitense, dopo un’ottima prima manche (tempo di 49’’77) aumenta il divario nella seconda prova, chiudendo con il crono devastante di 1’42’’50. A completare il podio Camille Rast con il tempo di 1’44’’05 ed Emma Aicher, che chiude in 1’44’’21. Ottima rimonta dell’azzurra Lara Della Mea, ottava al traguardo.

Mikaela Shiffrin si prende lo slalom di Courchevel nella Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile: l’americana lascia solo le briciole alle sue avversarie, dopo il 49’’77 della prima manche non commette errori nella seconda e va a prendersi di forza il poker stagionale in slalom. La prima vera grande sorpresa nella manche serale arriva proprio dall’Italia: grandissima prova di Lara Della Mea, che dopo il sedicesimo tempo iniziale scala posizioni su posizioni fino ad entrare in top ten (chiude all’ottavo posto, con il tempo di 1’45’’32, miglior risultato della sua carriera fino ad ora).

La prima a spodestare l’azzurra è la statunitense Paula Moltzan (miglior tempo assoluto nella seconda manche), superata successivamente dall’austriaca Katharina Truppe (1’44’’29) e dalla tedesca Emma Aicher (1’44’’21). Con le sole tre migliori rimaste, arriva il grande colpo di scena di serata: Lena Duerr, terza dopo la prima manche, inforca dopo le prime tornate e lascia clamorosamente il podio alla sua connazionale Aicher. Camille Rast non è protagonista di una prova magistrale (quindicesimo tempo nella seconda manche) ma è comunque seconda (1’44’’05), poi Shiffrin pur con un paio di incertezze e rischi stampa il super tempo di 1’42’’50 e archivia la pratica. Vittoria numero 105 in Coppa del Mondo per Mikaela, sempre più nell’olimpo dello Sci Alpino e dello slalom. Oltre a Lara Della Mea arriva un discreto ventesimo posto per l’altra italiana Martina Peterlini, entrata come ventottesima dopo la prima prova.

mikaela shiffrin
courchevel

