Sci
SCI UOMINI

Sci, Coppa del Mondo: Haugan beffa Meillard, Vinatzer fa l'impresa e chiude quarto

Il norvegese batte lo svizzero, che era avanti nella prima manche. L'azzurro rimonta dal 25/esimo posto della prima manche

14 Dic 2025 - 14:29
© ansa

© ansa

Lo slalom di Val D'Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci va a Timon Haugan, che con il tempo complessivo di 1'37"89 anticipa Loic Meillard. Beffato lo svizzero, che dopo la prima manche della mattinata era davanti a tutti, seppur di soli 5 centesimi. A completare il podio l'altro scandinavo Henrik Kristoffersen, che anticipa Alex Vinatzer, quarto in 1'38"23' dopo aver rimontato dal 25/esimo posto della prima manche. In top 10 per l'Italia anche Tommaso Sala (1'39"27).

Timon Haugan fa festa in Francia, regalando alla Norvegia una doppietta considerando pure il terzo posto di Henrik Kristoffersen. In mezzo, Loic Meillard, che dopo la prima manche sognava la vittoria. Con 47"49 di prova, infatti, lo svizzero era davanti a tutti, anche se il vincitore di giornata era a soli 5 centesimi. E infatti il miglior tempo di Haugan è decisivo per operare il sorpasso: alla fine, l'1'37"89 dello scandinavo è il miglior risultato di giornata, con l'elvetico a +0"28 e Kristoffersen a +0"34. Il connazionale batte purtroppo Alex Vinatzer, che sfiora l'impresa: in mattinata, l'azzurro è venticinquesimo, e dunque nemmeno così tanto saldo nella seconda manche. Eppure, il suo è il miglior tempo della seconda parte di prova: 49"21, che gli consente di recuperare ben 21 posizioni ma, purtroppo, di chiudere quarto, anche se il distacco tra l'italiano e Kristoffersen è di quasi un secondo. L'altra buona notizia per i nostri colori è il settimo posto di Tommaso Sala, in top 10 in mattinata e alla fine settimo a +1"38 dal vincitore di giornata. Out, invece, il terzo azzurro a raggiungere la seconda manche, vale a dire Tobias Kastlunger.

