Sci, Coppa del Mondo: Haugan beffa Meillard, Vinatzer fa l'impresa e chiude quarto

Timon Haugan fa festa in Francia, regalando alla Norvegia una doppietta considerando pure il terzo posto di Henrik Kristoffersen. In mezzo, Loic Meillard, che dopo la prima manche sognava la vittoria. Con 47"49 di prova, infatti, lo svizzero era davanti a tutti, anche se il vincitore di giornata era a soli 5 centesimi. E infatti il miglior tempo di Haugan è decisivo per operare il sorpasso: alla fine, l'1'37"89 dello scandinavo è il miglior risultato di giornata, con l'elvetico a +0"28 e Kristoffersen a +0"34. Il connazionale batte purtroppo Alex Vinatzer, che sfiora l'impresa: in mattinata, l'azzurro è venticinquesimo, e dunque nemmeno così tanto saldo nella seconda manche. Eppure, il suo è il miglior tempo della seconda parte di prova: 49"21, che gli consente di recuperare ben 21 posizioni ma, purtroppo, di chiudere quarto, anche se il distacco tra l'italiano e Kristoffersen è di quasi un secondo. L'altra buona notizia per i nostri colori è il settimo posto di Tommaso Sala, in top 10 in mattinata e alla fine settimo a +1"38 dal vincitore di giornata. Out, invece, il terzo azzurro a raggiungere la seconda manche, vale a dire Tobias Kastlunger.