Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI DONNE

Sci, Coppa del Mondo: altro podio per Sofia Goggia nel SuperG a St. Moritz, vince la Robinson

La neozelandese si impone davanti a Miradoli e all'azzurra, Vonn giù dal podio. Top 10 per Curtoni e Pirovano

14 Dic 2025 - 12:59
© ansa

© ansa

Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo di sci per Sofia Goggia: l'azzurra, dopo il terzo posto in discesa, si ripete, stavolta nel SuperG sempre a St. Moritz. La gara va alla neozelandese Alice Robinson, che con il tempo di 1'14"84 si impone sulla francese Romane Miradoli (+0"08), con la bergamasca a +0"19 e capace di beffare Lindsey Vonn quarta a +0"27. Giornata positiva per l'Italia: in top 10 anche Elena Curtoni e Laura Pirovano.

Dopo la discesa, il SuperG: Sofia Goggia si prende un altro podio in Coppa del Mondo di sci e si conferma competitiva a St. Moritz. A fare festa sulla Corviglia è Alice Robinson, alla seconda vittoria stagionale dopo il gigante di Copper Mountain. Le prime tre posizioni si cristallizzano nel giro di pochi minuti: la neozelandese scende per sesta e chiude con il tempo di 1'14"84. Subito dopo tocca alla francese Romane Miradoli, seconda a soli 8 centesimi di distacco. Infine la bergamasca, la prima a superare i 75" di prova (1'15"03). Dopo una breve attesa, tocca a Lindsey Vonn che con un 1'15"11 conclude quarta e resta giù dal podio. Con questo successo, Alice Robinson sale a 394 punti, portandosi a -64 da Mikaela Shiffrin in classifica generale.

Per l'Italia è una giornata positiva: oltre al terzo posto di Sofia Goggia, ci sono da registrare il sesto di Elena Curtoni (1'15"37, lo stesso tempo della svizzera Malorie Blanc) e l'ottavo di Laura Pirovano (1'15"44). Ventesima Roberta Melesi (+1"55 da Robinson), poi a scorrere Nadia Delago (34esima a +2"63), Bernardi (39esima), Nicol Delago (40esima) e Sara Thaler (47esima). Out, invece, Asja Zenere e Sara Allemand.

"Un bel SuperG", ha commentato la Goggia quando ancora il terzo posto non era certezza. "La parola chiave è solidità - ha detto ancora l'azzurra a RaiSport - È una gara molto positiva. Un quarto posto e un terzo in discesa, ora un altro terzo: non sono risultati eccelsi, non c'è la vittoria, ma mi danno molta fiducia. So che posso spingere di più in curva, ma va bene così. Ora c'è Val d'Isere, vediamo di vincere...".

Leggi anche

Coppa del Mondo: Aicher vince la discesa di St. Moritz, Goggia torna sul podio

sci alpino
sofia goggia

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale

Coppa del Mondo: Vonn vince la discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

Milano-Cortina 2026, Brignone ci sarà: portabandiera con Mosaner, Pellegrino e Fontana

Coppa del Mondo: Aicher vince la discesa di St. Moritz, Goggia torna sul podio

Milano-Cortina 2026, la conferma di Buonfiglio: "Brignone sarà in gara"

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:24
Napoli, Manna: "Atta acquisto proibitivo"
15:21
Allegri: "Dobbiamo prendere meno gol. Sembrano due punti buttati ma alla fine sarà un pari utile"
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH
15:20
Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO
14:59
Battocletti infallibile: oro negli Eurocross di Lagoa
14:41
Il Milan non guarisce dall'allergia da neo-promosse: Laurienté frena la corsa di Allegri