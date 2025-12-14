Sci, Coppa del Mondo: altro podio per Sofia Goggia nel SuperG a St. Moritz, vince la Robinson

Dopo la discesa, il SuperG: Sofia Goggia si prende un altro podio in Coppa del Mondo di sci e si conferma competitiva a St. Moritz. A fare festa sulla Corviglia è Alice Robinson, alla seconda vittoria stagionale dopo il gigante di Copper Mountain. Le prime tre posizioni si cristallizzano nel giro di pochi minuti: la neozelandese scende per sesta e chiude con il tempo di 1'14"84. Subito dopo tocca alla francese Romane Miradoli, seconda a soli 8 centesimi di distacco. Infine la bergamasca, la prima a superare i 75" di prova (1'15"03). Dopo una breve attesa, tocca a Lindsey Vonn che con un 1'15"11 conclude quarta e resta giù dal podio. Con questo successo, Alice Robinson sale a 394 punti, portandosi a -64 da Mikaela Shiffrin in classifica generale.



Per l'Italia è una giornata positiva: oltre al terzo posto di Sofia Goggia, ci sono da registrare il sesto di Elena Curtoni (1'15"37, lo stesso tempo della svizzera Malorie Blanc) e l'ottavo di Laura Pirovano (1'15"44). Ventesima Roberta Melesi (+1"55 da Robinson), poi a scorrere Nadia Delago (34esima a +2"63), Bernardi (39esima), Nicol Delago (40esima) e Sara Thaler (47esima). Out, invece, Asja Zenere e Sara Allemand.