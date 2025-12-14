Sci, Coppa del Mondo: altro podio per Sofia Goggia nel SuperG a St. Moritz, vince la Robinson

La neozelandese si impone davanti a Miradoli e all'azzurra, Vonn giù dal podio. Top 10 per Curtoni e Pirovano
© ansa
Secondo podio consecutivo in Coppa del Mondo di sci per Sofia Goggia: l'azzurra, dopo il terzo posto in discesa, si ripete, stavolta nel SuperG sempre a St. Moritz. La gara va alla neozelandese Alice Robinson, che con il tempo di 1'14"84 si impone sulla francese Romane Miradoli (+0"08), con la bergamasca a +0"19 e capace di beffare Lindsey Vonn quarta a +0"27. Giornata positiva per l'Italia: in top 10 anche Elena Curtoni e Laura Pirovano.
Dopo la discesa, il SuperG: Sofia Goggia si prende un altro podio in Coppa del Mondo di sci e si conferma competitiva a St. Moritz. A fare festa sulla Corviglia è Alice Robinson, alla seconda vittoria stagionale dopo il gigante di Copper Mountain. Le prime tre posizioni si cristallizzano nel giro di pochi minuti: la neozelandese scende per sesta e chiude con il tempo di 1'14"84. Subito dopo tocca alla francese Romane Miradoli, seconda a soli 8 centesimi di distacco. Infine la bergamasca, la prima a superare i 75" di prova (1'15"03). Dopo una breve attesa, tocca a Lindsey Vonn che con un 1'15"11 conclude quarta e resta giù dal podio. Con questo successo, Alice Robinson sale a 394 punti, portandosi a -64 da Mikaela Shiffrin in classifica generale.
Per l'Italia è una giornata positiva: oltre al terzo posto di Sofia Goggia, ci sono da registrare il sesto di Elena Curtoni (1'15"37, lo stesso tempo della svizzera Malorie Blanc) e l'ottavo di Laura Pirovano (1'15"44). Ventesima Roberta Melesi (+1"55 da Robinson), poi a scorrere Nadia Delago (34esima a +2"63), Bernardi (39esima), Nicol Delago (40esima) e Sara Thaler (47esima). Out, invece, Asja Zenere e Sara Allemand.
"Un bel SuperG", ha commentato la Goggia quando ancora il terzo posto non era certezza. "La parola chiave è solidità - ha detto ancora l'azzurra a RaiSport - È una gara molto positiva. Un quarto posto e un terzo in discesa, ora un altro terzo: non sono risultati eccelsi, non c'è la vittoria, ma mi danno molta fiducia. So che posso spingere di più in curva, ma va bene così. Ora c'è Val d'Isere, vediamo di vincere...".