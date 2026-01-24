SCI ALPINO

Lo zio di una delle vittime di Crans-Montana: "L'Italia boicotti le prossime gare di Coppa del Mondo"

Pietro Costanzo, familiare della 16enne Chiara morta nel rogo di Capodanno, lancia un appello alla Fisi: "Sarebbe una bella forma di protesta, di sdegno"

24 Gen 2026 - 20:10
videovideo

Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello "alla Federazione Italiana Sport Invernali siccome settimana prossima ci sono le gare di sci a Crans-Montana perché non presenti gli atleti". "Sarebbe una bella forma di protesta, di sdegno", ha detto intervistato dal TgR Lombardia, scettico sulla possibilità di ottenere giustizia: "fintanto che la sede processuale è nel Vallese ho dei seri dubbi".

"Uno dei valori che contraddistinguevano Chiara - ha detto Pietro Costanzo - era il senso di correttezza, di giustizia. Mi auguro che verrà fatta perché questa non è la giustizia che noi ci aspettiamo, perché ci sono state delle lacune incredibili". "Mancanza grave da parte dei gestori, mancanza grave o gravissime da parte di chi non ha controllato. Il Cantone Vallese, Crans in particolare - ha aggiunto - sta cercando di nascondere proprio tutte le evidenze, l'oggettività della gravità del fatto: qua sembra che nessuno sia responsabile".

"Adesso l'unica responsabile era questa povera cameriera che è deceduta anche lei, perché su suggerimento della padrona utilizzava questi strumenti che si infiammavano. È indegno che una cittadina faccia una cosa del genere proprio per salvaguardare l'unica cosa che interessa, che sono i soldi, l'interesse economico", ha osservato.

Leggi anche

Critiche dall'Italia dopo Crans-Montana, la risposta svizzera nel ridurre gli eventi a Milano-Cortina

La comunità del calcio in aiuto ai feriti di Crans-Montana, aperte due raccolte fondi

crans-montana
fisi

Ultimi video

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

00:54
DICH NICOL DELAGO POST VITTORIA LIBERA TARVISIO DICH

Nicol Delago: "Non riesco ancora a realizzare"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:08
MCH BRIGNONE CON GOGGIA E VONN OK MCH

Trio di campionesse sugli sci: Brignone si allena con Goggia e Vonn

00:56
DICH DELLA MEA 4/1 DICH

Della Mea: "Felice per come ho sciato e per il risultato"

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

00:29

Brignone torna sugli sci: la rincorsa a Milano-Cortina è partita

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

I più visti di sci

Brignone, rientro super: è sesta nel gigante di Plan de Corones. Fuori la Goggia

Sinner esalta Federica Brignone: "Quello che ha fatto è fenomenale, come lei quasi nessuno"

Strepitosa Brignone, al rientro dopo 300 giorni: "Sono felicissima, con l'adrenalina non ho sentito dolore"

Franzoni, il re di Wengen che ha sconfitto il destino in SuperG con Franzoso nel cuore

Brignone: "Tornare in gara è già un successo. Olimpiadi? Nessuno lo può sapere"

L'ex Valanga azzurra De Chiesa: "Quando la mia ex mi sparò in faccia, sono vivo per miracolo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:46
Poche emozioni e niente gol tra Lecce e Lazio: i salentini staccano la Fiorentina, Sarri resta al nono posto
22:41
Lyles battuto di 1 centesimo sui 300 metri indoor a Boston
MCH AJAX-VOLENDAM 2-0 MCH
22:11
Ajax, 31 tiri totali ma solo due gol: alla fine decide la doppietta del 22enne Youri Baas
22:11
Fiorentina, Vanoli: "Ci manca un difensore"
22:10
Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo