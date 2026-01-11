Logo SportMediaset

L'INIZIATIVA

Crans-Montana, le squadre dei giovani milanesi feriti aprono delle raccolte fondi

Gesto di vicinanza di Scarioni ed Enotria per Leonardo Bove e Kean Talingdan, feriti nella tragedia in Svizzera 

di Redazione
11 Gen 2026 - 13:02

Un gesto di solidarietà e vicinanza nel momento più difficile. Anche il mondo del calcio si è attivato per i giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana, in particolare nel sostenere Leonardo Bove e Kean Talingdan

Per i due ragazzi, fra le altre cose calciatori in società dilettantistiche milanesi, sono stati proprio gli stessi club di appartenenza ad aprire delle raccolte fondi per aiutare le rispettive famiglie.

La società Franco Scarioni 1925, dopo aver annunciato l'annullamento della festa per il centenario e ottenuto il rinvio delle gare in programma nel weekend del 10-11 gennaio, da venerdì 9 gennaio ha attivato una raccolta della durata di 30 giorni per aiutare il proprio giovane calciatore, Leonardo Bove. "Un gesto di cuore per stringerci ancor di più attorno a Leo e alla sua famiglia. Forza Leo!", si legge nel comunicato ufficiale sui profili social. 

 

Per quanto riguarda Kean Talingdan, tutti i giocatori della squadra dell'Enotria hanno invece scelto di scendere in campo, domenica 11 gennaio, con una speciale maglietta che recitava "Forza Kean".

"Una maglia indossata sotto la divisa, dedicata a lui, per far sentire che non è solo", come spiegato in un comunicato ufficiale: "Un segno semplice, rispettoso, ma profondamente sentito, per fargli arrivare un messaggio chiaro e unitario di sostegno".

 

Nel contempo, anche in questo caso, è stata aperta una raccolta fondi che proseguirà fino al 15 febbraio prossimo. 

calcio
solidarieta
crans-montana

