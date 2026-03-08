Sci, Coppa del Mondo: splendida doppietta per l'Italia! Curtoni vince il SuperG di Val di Fassa, terza Zenere
La 35enne di Morbegno trionfa davanti a Lie e alla veneta. Attardata Sofia Goggia
Il SuperG di Val di Fassa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride all'Italia, che trova una splendida doppietta. A vincere, infatti, è Elena Curtoni, che firma il miglior tempo chiudendo in 1'29"07 e anticipando Lie (+0"26). Al terzo posto, a sorpresa, Asja Zenere: la veneta, a +0"27, si prende il primo podio in carriera. Ottava Laura Pirovano, nona Sofia Goggia. Si riapre la classifica di specialità.
Una storia tutta italiana in Val di Fassa: doppio podio azzurro nel Super G, con la vittoria di Elena Curtoni e il terzo posto di una splendida Asja Zenere. La 35enne di Morbegno, ottava a scendere in pista e capace di imporsi con il tempo di 1'29"07 davanti a tutte. Al secondo posto chiude la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, lontana 26 centesimi. Dopo le prime 30, i giochi sembrano fatti, con il podio a metà tra la francese Romane Miradoli e la neozelandese Alice Robinson, entrambe a 34 centesimi di distacco. Poi, il ribaltone con la numero 33: Asja Zenere, 29enne di Bassano del Grappa che in Super G non era mai andata oltre il ventesimo posto, ferma il tempo in 1'29"34 e si prende il suo primo podio in carriera. E per un solo centesimo non arriva addirittura un favoloso secondo posto, ma c'è già grande soddisfazione per una ragazza che non era mai arrivata tra le prime tre in una prova di Coppa del Mondo. Bene anche Laura Pirovano, ottava a +0"46, mentre non può sorridere Sofia Goggia. La bergamasca chiude lontano da Elena Curtoni: è nona a +0"64, perdendo punti molto importanti per la classifica di specialità. Si assottiglia il vantaggio su Alice Robinson (è a +63 punti), mentre l'unica buona notizia è che la tedesca Emma Aicher è out e scivola a -145.
Curtoni: "Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più"- "Gli ultimi anni sono stati tosti davvero. Sono riuscita a fare quello che volevo e che rincorrevo ormai negli ultimi anni. Ci credevo perché dentro di me sapevo di avercene ancora Però quando non arriva la vittoria e il podio poi inizi a farti delle domande. Gli anni passano, non sono più proprio così giovane. E i dubbi iniziavano ad arrivare. Sono contenta, davvero bello". Così a Raisport Elena Curtoni, vincitrice del SuperG in Val di Fassa. "Alla fine ho bisogno di conferme e di supporto ma sono una che comunque fa le cose da sola. Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più. È molto bello essere lì davanti ancora adesso dopo tanti anni perché era da molto che non salivo sul podio. Mi sono vissuta tutta la stagione, cercando di godermi ogni gara e ogni allenamento. Adesso me la godrò tutta, mi riposerò e poi ci saranno le finali".