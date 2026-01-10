"La neve non fa distinzioni" per avvicinare bambini e ragazzi con disabilità allo sci e allo snowboard paralimpico

"La missione di Procter & Gamble è chiara: migliorare la qualità della vita delle persone oggi e per le generazioni future. Siamo determinati a perseguire questo obiettivo non solo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi ma anche con iniziative concrete di sostenibilità sociale che coinvolgono l'intero ecosistema in cui operiamo", ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. "Con il programma 'Campioni Ogni Giorno', e grazie alla collaborazione di partner altamente competenti come Lo Spirito di Stella, stiamo mettendo in atto azioni tangibili in Italia per promuovere l'accesso allo sport per i giovani con disabilità, con l'obiettivo di incoraggiare uno stile di vita sano, promuovere pari opportunità, inclusione e socializzazione. Con i cinque eventi di 'La Neve Non Fa Distinzioni', vogliamo dare a 25 giovani con disabilità la possibilità di avvicinarsi agli sport invernali, socializzare, sentirsi più inclusi e divertirsi con le proprie famiglie".