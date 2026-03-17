Tra storia e futuro: la Formula E dà il via alla primavera con il debutto al Jarama
Lo storico circuito madrileno ha ospitato nove edizioni del Gran Premio di Spagna valide per il Mondiale di Formula Unodi Stefano Gatti
© Formula E Press Office
La stagione 12 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E continua con il sesto round, in programma sabato 21 marzo - primo giorno di primavera - per la prima volta sullo storico Circuito del Jarama-RACE, situato una ventina di chilometri a nord del centro di Madrid. Le monoposto elettriche ha già visitato questa pista in occasione dei test pre-stagionali della stagione 11 guadagnandosi - anche grazie ai feedback dei piloti - un posto nel calendario della stagione in corso. Per il Mondiale elettrico si tratta del primo e-prix in Spagna da quello del 2021 a Valencia.
MADRID FA IL SUO DEBUTTO
La capitale spagnola è pronta a ospitare la sua prima gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Jarama è un luogo ricco di storia, avendo ospitato la Formula 1 tra la fine degli anni Sessanta e poi per gran parte degli anni Settanta, inizialmente in alternanza con l'affascinante ma pericoloso circuito cittadino del Montjuich a Barcellona. L'ultima edizione del Gran Premio di Spagna vi si è svolta nel 1981 ed è passata alla storia per la vittoria di Gilles Villeneuve con la Ferrari turbo. Da allora il circuito madrileno è diventato un hub per le corse motociclistiche, le auto sportive e le gare di camion, ma ora è tornata a essere la protagonista degli eventi del Campionato Mondiale FIA.
Il circuito che la Formula E utilizza misura tre chilometri e 934 metri, si compone di quattordici curve, e viene percorso in senso orario. Ci sono molti cambiamenti di dislivello e i piloti sono stati molto positivi nei loro commenti quando l'impianto ha ospitato i test pre-stagionali della stagione 11. Dopo terribili alluvioni che devastarono parti della regione di Valencia, il campionato non poté infatti svolgere il test programmato nella sua consueta base di prova al Circuit Ricardo Tormo.
© Formula E Press Office
CINQUE GARE DIVERSE, CINQUE VINCITORI DIVERSI
Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E è stato molto imprevedibile nei primi cinque eventi della stagione 2025/26, con cinque vincitori diversi provenienti da quattro squadre e un il livello di competizione tra i più alti nel motorsport internazionale. Jake Dennis ha conquistato il primo titolo per Andretti in Formula E in Brasile, conquistando la vittoria dalla pole position dopo un digiuno dal gradino alto del podio durato quasi due anni. Poi è stata la volta di Nick Cassidy, che è salito dalla tredicesima alla prima posizione davanti ai tifosi messicani adoranti, conquistando la prima vittoria per la Citroën Racing a sole due gare dal debutto con monoposto. Poi sono stati Mitch Evans e Jaguar TCS Racing a celebrare il successo, segnando i primi punti dopo un inizio difficile della stagione 12. Evans, che ora guida il record assoluto di vittorie in Formula E dopo la sua quindicesima vittoria in carriera, è passato dal nono al primo posto durante una gara bagnata all'Autodromo Internazionale di Miami, una nuova sede per questa stagione. Jeddah ha visto Pascal Wehrlein risalire in vetta con Porsche dopo essere partito terzo, e ora lo colloca in cima alla classifica mentre entriamo a Madrid con 68 punti. Il giorno seguente, António Félixda Costa divenne il quinto vincitore in cinque gare, appena cinque gare dopo il suo passaggio alla Jaguar TCS Racing. La squadra è diventata la prima di questa stagione a ottenere vittorie su entrambi i lati del proprio garage. Edoardo Mortara ha ottenuto entrambe le pole position a Jeddah, ma purtroppo non è riuscito a trasformarle in un primo posto, e il campione del mondo FIA in carica Oliver Rowland ha già conquistato tre podi in questa stagione ma non è ancora salito sul gradino più alto come vincitore.
Pepe Martí (CUPRA Kiro):
"Sono molto entusiasta di correre a casa questo weekend. Arriviamo a Madrid dopo una prestazione molto forte in gara-due a Jeddah e nel team le speranze sono molto alte. Penso che sarebbe ideale se riuscissimo a mantenere questa tendenza di buone prestazioni e risultati, e per me l'obiettivo è segnare punti. Sono molto soddisfatto di come sta andando questa stagione, e sono molto entusiasta di correre in casa e di vedere i tifosi spagnoli della Formula E. Mi piacerebbe premiarli per il loro supporto con un finale forte."
António Félix Da Costa (Jaguar TCSRacing):
"Vincere a Jeddah è stato un momento incredibile - la mia prima vittoria con Jaguar - e mi ha dato una grande fiducia in vista di Madrid. Questa per me è diversa. È la gara più vicina che avrò a una gara casalinga in Formula E, e avere tutti i miei amici e familiari sugli spalti la renderà ancora più speciale. Sono entusiasta, motivata e pronta a combattere di nuovo in prima linea."
© Formula E Press Office
IL RITORNO DEL PIT BOOST
Dalla sua introduzione la scorsa stagione, il CUPRA Raval Madrid E-Prix 2026 utilizzerà PIT BOOST, un elemento nuovo ed entusiasmante alimentato dal fornitore ufficiale PIT BOOST, Fortescue Zero. Questa volta, il CUPRA Raval MadridE-Prix 2026 presenterà PIT BOOST insieme a un'attivazione ATTACK MODE di sei minuti. Durante la gara, i piloti dovranno effettuare una sosta obbligatoria di trenta0 secondi per ottenere un ulteriore aumento energetico del 10% sulla batteria. Questo aggiunge un ulteriore livello di strategia e un ulteriore rischio alla strategia di gara, offrendo gare più ricche d'azione per gli appassionati.
DEBUTTANTI IN PISTA PER IL ROOKIE TEST
Il Test annuale per i Rookie del Campionato FIA FIA Formula E è tornato per un'altra stagione, questa volta spostandosi da Berlino a Madrid. L'evento di un giorno, suddiviso in due sessioni, offre alle squadre la possibilità di far correre le proprie auto ma schierando solo piloti rookie. Secondo il regolamento, 'un pilota che non ha mai partecipato a una competizione o non ha mai partecipato per la prima volta a una competizione sarà considerato un "Rookie" fino alla fine della stagione della sua prima partecipazione o fino al momento in cui partecipa a due competizioni in stagioni differenti. La partecipazione a un allenamento libero dedicato per rookie come definito nell'Articolo 32.6 non viene conteggiata come partecipazione a una competizione.
In passato, grandi nomi del motorsport hanno partecipato al Rookie Test: tra loro l'attuale pilota di Williams Racing Alexander Albon, il vincitore della 24 Ore di Le Mans Antonio Giovinazzi, il pluricampione della W Series Jamie Chadwick e il campione della F1 Academy Abbi Pulling. Diversi piloti a tempo pieno hanno ottenuto il loro posto da titolare dopo aver impressionato durante le sessioni rookie: tra loro ci sono Nick Cassidy (Citroën Racing) Taylor Barnard di DS PENSKE e il campione del mondo della stagione 7 Nyck de Vries (Mahindra Racing)
La formazione completa per il Rookie Test:
Andretti Formula E: Freddie Slater, Callum Voisin
DS PENSKE: Nikita Bedrin, Daniil Kvyat
Envision Racing: Ella Lloyd, Zak O'Sullivan
Jaguar TCS Racing: Juju Noda, Bryce Aron
CUPRA Kiro: Bianca Bustamante, Cian Shields
Lola Yamaha ABT Formula E Team: HughBarter, Richard Verschoor
Mahindra Racing: Kush Maini, Theophile Nael
Citroën Racing: Théo Pourchaire, Joshua Durksen
Team Nissan Formula E: Abbi Pulling, VictorMartins
Porsche Formula E Team: Elia Weiss, Ayhancan Güven
© Formula E Press Office
CAMPIONI ABB FIA FORMULA E SOSTENIBILITÀ AL CUPRA RAVAL MADRID E-PRIX 2026
Mentre la Formula E mantiene la sua posizione come sport più sostenibile al mondo, avendo ottenuto la certificazione B Corp il mese scorso, consolidando la sua posizione come punto di riferimento per l'innovazione sostenibile nello sport, continua a supportare sia le comunità che l'ambiente come parte del suo più ampio scopo di accelerare il progresso umano sostenibile. La prima edizione del CUPRA Raval Madrid E-Prix pone un forte focus sull'ispirazione delle giovani donne e studenti di tutta la città a scoprire il loro potenziale nelle materie STEM, nell'ingegneria e nella mobilità sostenibile, allineandosi strettamente con l'impatto sociale e le strategie femminili della Formula E. Dai programmi di impatto sociale dal basso e progetti comunitari locali sostenuti dal Better Futures Fund, a una strategia energetica che utilizza sia energia rinnovabile che di rete insieme a importanti sistemi di gestione dei rifiuti, la sostenibilità sociale e ambientale continua a essere radicata nel DNA della Formula E.
Le credenziali in materia di sostenibilità all'E-Prix CUPRA Raval Madrid 2026 includono:
• Fonti di energia sostenibile: L'E-Prix sarà alimentato da una combinazione di elettricità della rete, tecnologie per batterie, energia solare e olio vegetale idrogenato (HVO), che riduce le emissioni fino al 90%.
• Fondo Better Futures: Il fondo sosterrà il suo primo beneficiario a Madrid, con una donazione di €25.000 alla ASTI Tech & Talent Foundation. I finanziamenti saranno utilizzati per espandere il programma di punta STEM Talent Girl - un'iniziativa che offre mentorship, apprendimento pratico STEM e ispirazione professionale alle giovani donne, contribuendo a colmare il divario di genere in tecnologia e ingegneria. Durante la settimana della gara, i beneficiari di ASTI parteciperanno al Formula E Community Tour e alle attività FIA Girls on Track, collegando il loro apprendimento STEM al mondo delle corse elettriche e della futura mobilità a Madrid.
• Il tour comunitario: Il tour comunitario accoglierà oltre 200 partecipanti provenienti da gruppi locali, per una giornata intera in pista con una passeggiata nella pit lane, accesso a arene da gioco e visione FreePractice 1, creando un accesso significativo a sport di livello mondiale e ispirazione per la carriera.
• Cambiamento. Accelerato. Live: Madrid: La piattaforma di eventi di leadership di pensiero della Formula E, Change Accelerated Live, si terrà venerdì 20 marzo nell'area VIP di ospitalità della serie, l'EMOTION CLUB, riunendo le menti più brillanti dei campi del motorsport, della sostenibilità, della politica, dell'istruzione e altro ancora. Cambia. Accelerated.Live: Madrid è pronta ad aprire discussioni e approfondimenti mentre gli esperti approfondiranno le strategie e il processo decisionale che stanno guidando le innovazioni viste nello sport, negli affari e nella società. La Formula E è lieta di avere Bloomberg NewEnergy Finance e RACE (Royal Automobile Club of Spain) come partner della conoscenza per l'evento di Madrid.
• Riduzione delle emissioni del trasporto aereo: la Formula E continua a ridurre le emissioni di CO2 correlate al trasporto merci in S12 ottimizzando la logistica, riducendo il trasporto aereo da tre a due e migliorando le soluzioni di trasporto marittimo.
Ragazze FIA in pista al CUPRA Raval Madrid E-Prix 2026
Riaffermando il suo impegno per l'educazione e l'inclusività di genere nel motorsport, l'iniziativa FIA Girls on Track per la Stagione 12 mira a raggiungere ancora più giovani donne in ogni mercato delle corse, supportando la crescente domanda di giovani donne che cercano opportunità e supporto per intraprendere carriere nel motorsport. L'attività FIA Girls on Track per l'E-Prix CUPRA Raval Madrid 2026 include la presenza di 120 giovani donne per il programma FIAGirls on Track durante tutta la settimana di gara. I partecipanti parteciperanno a workshop, videogiochi, colloqui di carriera e a una Pit Lane Walk, promuovendo l'empowerment e l'educazione nel motorsport e nell'ingegneria. Il programma FIA Girls on Track è orgogliosamente supportato da Hankook (Partner Presentante) e AutoLiv (Partner Ufficiale).