Tra storia e futuro: la Formula E dà il via alla primavera con il debutto al Jarama

Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E è stato molto imprevedibile nei primi cinque eventi della stagione 2025/26, con cinque vincitori diversi provenienti da quattro squadre e un il livello di competizione tra i più alti nel motorsport internazionale. Jake Dennis ha conquistato il primo titolo per Andretti in Formula E in Brasile, conquistando la vittoria dalla pole position dopo un digiuno dal gradino alto del podio durato quasi due anni. Poi è stata la volta di Nick Cassidy, che è salito dalla tredicesima alla prima posizione davanti ai tifosi messicani adoranti, conquistando la prima vittoria per la Citroën Racing a sole due gare dal debutto con monoposto. Poi sono stati Mitch Evans e Jaguar TCS Racing a celebrare il successo, segnando i primi punti dopo un inizio difficile della stagione 12. Evans, che ora guida il record assoluto di vittorie in Formula E dopo la sua quindicesima vittoria in carriera, è passato dal nono al primo posto durante una gara bagnata all'Autodromo Internazionale di Miami, una nuova sede per questa stagione. Jeddah ha visto Pascal Wehrlein risalire in vetta con Porsche dopo essere partito terzo, e ora lo colloca in cima alla classifica mentre entriamo a Madrid con 68 punti. Il giorno seguente, António Félixda Costa divenne il quinto vincitore in cinque gare, appena cinque gare dopo il suo passaggio alla Jaguar TCS Racing. La squadra è diventata la prima di questa stagione a ottenere vittorie su entrambi i lati del proprio garage. Edoardo Mortara ha ottenuto entrambe le pole position a Jeddah, ma purtroppo non è riuscito a trasformarle in un primo posto, e il campione del mondo FIA in carica Oliver Rowland ha già conquistato tre podi in questa stagione ma non è ancora salito sul gradino più alto come vincitore.