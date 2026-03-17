Formula E, i piloti scrivono alla FIA: lettera shock contro direzione gara e commissari

Nel frattempo la FIA ha introdotto un nuovo collegio di commissari che si riunirà tra una gara e l'altra e avrà il potere di infliggere sanzioni a evento concluso. Nel frattempo, Ben Sulayem è atteso a Jarama, una presenza non usuale per la Formula E. Potrebbe essere l’occasione per un confronto diretto e per allentare la tensione. Difficile prevedere ulteriori sviluppi immediati. Più probabile che le richieste vengano analizzate, ma senza rivoluzioni nel breve periodo. Intanto però il messaggio è arrivato forte e chiaro:la Formula E è a un punto delicato, e i suoi protagonisti chiedono di essere ascoltati.