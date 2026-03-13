Franzoni secondo dietro Kriechmayr discesa Courchevel, Odermatt vince la Coppa
L'azzurro si piazza a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr che riporta l'Austria al successo in libera
© Getty Images
Giovanni Franzoni continua nella sua magica stagione e chiude al secondo posto nella discesa libera di Courchevel, piazzandosi a soli 9 centesimi da Vincent Kriechmayr che riporta l'Austria al successo in libera dopo un digiuno in Coppa che durava da tre anni. Era stato proprio Kriechmayr a salire sul podio più alto nel 2023 a Soldeu e il 34enne di Linz ha centrato la ventesima vittoria in carriera. Per Franzoni, argento olimpico a Bormio, si tratta del quinto podio in questa stagione e sale momentaneamente sul podio nella classifica di discesa.
A Courchevel al terzo posto si è piazzato lo svizzero Marco Odermatt, a 31 centesimi dalla vetta, risultato che gli permette di vincere matematicamente la sua quinta Coppa del Mondo generale con sei gare di anticipo e anche la Coppa di specialità dato che il connazionale Franjo Von Allmen, unico rivale diretto, non ha terminato la gara sul tracciato francese.
FRANZONI: "FIERO DI COME STO DANDO CONTINUITA' ALLA MIA SCIATA"
"Sono molto contento di come sto dando continuità alla mia sciata in vari tipi di condizioni e sono molto fiero di questo. Perché comunque anche essere costanti in una stagione così, ad exploit durante tutto l'anno con mille emozioni e tensioni, mi rende molto soddisfatto". Così il discesista azzurro Giovanni Franzoni, a Raisport, secondo nella libera di Courchevel, in Coppa del Mondo.