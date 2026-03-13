Franzoni secondo dietro Kriechmayr discesa Courchevel, Odermatt vince la Coppa

FRANZONI: "FIERO DI COME STO DANDO CONTINUITA' ALLA MIA SCIATA"

"Sono molto contento di come sto dando continuità alla mia sciata in vari tipi di condizioni e sono molto fiero di questo. Perché comunque anche essere costanti in una stagione così, ad exploit durante tutto l'anno con mille emozioni e tensioni, mi rende molto soddisfatto". Così il discesista azzurro Giovanni Franzoni, a Raisport, secondo nella libera di Courchevel, in Coppa del Mondo.