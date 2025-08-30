Hellweger vince la BWT 1K Shot di Livigno, Pellegrino fuori ai quarti di finale

È stato il solito, stupefacente, successo sportivo e organizzativo quello della BWT 1K Shot 2025, che ha trasformato il cuore di Livigno in un vero e proprio teatro alpino: un palcoscenico unico che ha regalato emozioni ai tifosi accorsi per vivere un evento che, nonostante la pioggia, ha unito sport, spettacolo e lifestyle, in pieno stile livignasco. Il chilometro di neve, custodita dall’inverno scorso grazie allo snowfarming, ha ridisegnato le vie del paese, tra i ristoranti e le boutique, offrendo a chiunque passeggiasse per il centro o si accomodasse sugli spalti, la sfida all’ultimo centimetro tra i protagonisti dello sci di fondo azzurro. Tra i giovani talenti locali e le stelle della Nazionale Italiana, l’abbraccio più caloroso è stato per Federico Pellegrino, che a Livigno, da sempre sede del suo altitude training, ha inaugurato l’ultima stagione di una straordinaria carriera, diventando il simbolo di una giornata dal forte valore emotivo.