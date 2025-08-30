Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI DI FONDO

Hellweger vince la BWT 1K Shot di Livigno, Pellegrino fuori ai quarti di finale

Grande successo per l'ormai classico appuntamento estivo nelle vie del centro, primo antipasto verso i Giochi Olimpici del 2026. Tra le donne vince De Martin Pinter

30 Ago 2025 - 11:47
1 di 15
© Livigno NEXT
© Livigno NEXT
© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

È stato il solito, stupefacente, successo sportivo e organizzativo quello della BWT 1K Shot 2025, che ha trasformato il cuore di Livigno in un vero e proprio teatro alpino: un palcoscenico unico che ha regalato emozioni ai tifosi accorsi per vivere un evento che, nonostante la pioggia, ha unito sport, spettacolo e lifestyle, in pieno stile livignasco. Il chilometro di neve, custodita dall’inverno scorso grazie allo snowfarming, ha ridisegnato le vie del paese, tra i ristoranti e le boutique, offrendo a chiunque passeggiasse per il centro o si accomodasse sugli spalti, la sfida all’ultimo centimetro tra i protagonisti dello sci di fondo azzurro. Tra i giovani talenti locali e le stelle della Nazionale Italiana, l’abbraccio più caloroso è stato per Federico Pellegrino, che a Livigno, da sempre sede del suo altitude training, ha inaugurato l’ultima stagione di una straordinaria carriera, diventando il simbolo di una giornata dal forte valore emotivo.

Nella gara maschile ad imporsi è stato Michael Hellweger, del Centro Sportivo Carabinieri, in un testa a testa che ha emozionato il pubblico, regolando di misura Niccolò Bianchi, atleta di casa, che conferma così il secondo posto dell’edizione 2024. Terzo Elia Barp, delle Fiamme Gialle. In campo femminile, invece, dominio di Iris De Martin Pinter, sempre del Centro Sportivo Carabinieri, che ha nettamente preceduto al traguardo Nicole Monsorno, delle Fiamme Gialle. Chiude il podio l’atleta lettone Patricja Eiduka.

© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

La festa è continuata in Plaza dal Comun con lo spettacolare show di freestyle e di snowboard, che ha lasciato il pubblico senza fiato. I fratelli Miro e Flora Tabanelli, insieme ai giovani talenti del Livigno Team e dello Sporting Club Livigno, hanno dato vita a una performance di alto livello che ha unito diverse generazioni, in una vera anticipazione olimpica, del futuro prossimo e di quello più distante, facendo condividere la stessa struttura ai protagonisti che vedremo brillare ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 e ai giovanissimi atleti che sognano le edizioni successive.

Il clima olimpico si era già acceso la sera precedente con il talk “Sogni d’Olimpia”, condotto da Jacopo Pozzi, che ha portato sul palco storie, emozioni e riflessioni: dal racconto intenso di Federico Pellegrino all’emozione di Michela Moioli, dalla gioventù dei fratelli Tabanelli fino alla determinazione di Jole Galli e Maurizio Bormolini, atleti nati e cresciuti a Livigno. Un dialogo coinvolgente, che ha saputo unire leggerezza, ispirazione e passione sportiva a 360 gradi.

© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

In Piazza del Comune, inoltre, sono state esposte le torce ufficiali di Milano Cortina 2026, piccoli capolavori di design destinati a durare in eterno, che hanno anticipato così l’arrivo del fuoco olimpico a Livigno, previsto a ridosso dei Giochi: un’occasione ulteriore per sentirsi già vicini ai Cinque Cerchi e respirarne lo spirito tra le vie del paese. La serata si è conclusa con la “Gara da li Contrada da Livign”: una sfida che coinvolge l’intera comunità e che ha acceso di orgoglio il chilometro di neve, tra costumi storici, energia e passione identitaria.

La BWT 1K Shot ha così segnato il primo passo concreto verso la stagione olimpica: un inizio simbolico che proietta Livigno verso il 2026, quando la località ospiterà i Giochi Olimpici Invernali. Come sempre, l’evento si è fuso con l’identità di Livigno: località alpina esclusiva, dove le tradizioni si intrecciano con lo stile contemporaneo, tra boutique raffinate, ristorazione gourmet e soluzioni adatte a ogni tipo di vacanza attiva. Qui tutto assume una sfumatura speciale: paesaggi spettacolari, energia sportiva e lifestyle alpino trasformano la gara in un’esperienza che va ben oltre la competizione. La magia della BWT 1K Shot 2025 diventa così il primo atto di un viaggio che condurrà Livigno al cuore dell’avventura olimpica dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

livigno
1k shot
pellegrino
sci di fondo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:19
DICH BRIGNONE DICH

Il trionfale ritorno di Federica Brignone

I più visti di sci

Brignone: "Recupero? Finché non metterò gli sci non avrò risposte definitive"

A Livigno lo spettacolo della BWT 1K Shot

BWT 1K Shot: lo spettacolo della neve d'agosto a Livigno

Origone perde il record: il francese Billy vola a 255 km/h sugli sci

Brignone shock: si frattura tibia e perone in gara. Subito operata: "Intervento riuscito, ma si è rotta anche il crociato"

A Livigno è già Olimpiade: Hellweger vince la BWT 1K Shot, Pellegrino fuori ai quarti

Notizie del giorno
Vedi tutti
Chivu
14:37
Chivu: "Fatto patto coi giocatori, meritocrazia e mentalità i miei principi. Calha torna con grandi motivazioni"
14:36
Tennis, Djokovic: "In progresso ma gli alti e bassi sono frustranti"
Tudor: "Pensiero a Venezia, non ascolto le voci"
14:35
Tudor: "Mercato complicato, non è cambiato nulla. Ma sono contento della squadra"
14:13
Fiorentina, Commisso sul rinnovo di Kean: "Sforzi economici per tenerlo"
14:09
Norris prenota la pole, Ferrari ancora fuori dalla top five