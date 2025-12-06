Coppa del Mondo: Robinson si aggiudica il gigante di Mont Tremblant, top ten per Goggia e Della Mea

La neozelandese ha preceduto la croata Ljutic e la canadese Grenier, mentre le azzurre hanno chiuso rispettivamente ottava e nonadi Marco Cangelli
Alice Robinson è la donna da battere in questo momento fra le porte larghe e lo dimostra anche nel primo gigante di Mont Tremblant. La neozelandese ha conquistato il successo nella tappa canadese di Coppa del Mondo di sci alpino anticipando la croata Zrinka Ljutic e la padrona di casa Valerie Grenier, mentre per l'Italia vanno segnalate le top ten di Sofia Goggia e Lara Della Mea.
Robinson incontenibile sia nella prima che nella seconda manche, con l'oceanica che non è apparsa patire in alcun modo il nevischio presente sul tracciato nordamericano così come la pressione di guidare la classifica di specialità. La neozelandese ha piuttosto attaccato ancor di più nella discesa finale sfoderando tutta la propria potenza sia nel tratto iniziale che sul muro conclusivo che ha frenato molte tagliando il traguardo in 2'16"18.
Qualche brivido per Zrinka Ljutic che, nonostante un'ottima parte alta, ha dovuto far i conti con i movimenti del terreno presenti sul muro presentandosi nell'abbrivio finale particolarmente lenta. Nonostante ciò la croata ha tenuto duro concludendo al secondo posto con novantaquattro centesimi da Robinson. Terzo posto a sorpresa per Valerie Grenier che, nonostante qualche difficoltà mostrata sul muro, è rientrata sul podio davanti al proprio pubblico. La canadese ha recuperato nella seconda manche tagliando il traguardo con un secondo di ritardo dalla vincitrice.
Buona prova per Sofia Goggia che ha completato la gara in ottava posizione confermando i miglioramenti fra le porte larghe nonostante alcuni sbilanciamenti soprattutto nel tratto alto. In entrambe le manche la 33enne di Astino ha patito i dossi che caratterizzano il tracciato canadese, mettendo in campo una sciata decisamente più decisa nella parte centrale accumulando 1"98 di ritardo da Robinson.
Ottima seconda manche per Lara Della Mea che, dopo il ventitreesimo posto della discesa inaugurale, ha messo in luce una sciata aggressiva che ha consentito alla friulana di risalire la graduatoria. Nonostante la scarsa visibilità presente lungo il tracciato, Della Mea ha firmato il miglior tempo di manche concludendo in nona posizione con 2"14 di distacco. Buona prova anche per Ilaria Ghisalberti che, alla prima qualificazione stagionale, ha saputo concretizzare la situazione terminando in ventiseiesima posizione a 4"13 dalla vincitrice.