Coppa del Mondo: Robinson si aggiudica il gigante di Mont Tremblant, top ten per Goggia e Della Mea

Alice Robinson è la donna da battere in questo momento fra le porte larghe e lo dimostra anche nel primo gigante di Mont Tremblant. La neozelandese ha conquistato il successo nella tappa canadese di Coppa del Mondo di sci alpino anticipando la croata Zrinka Ljutic e la padrona di casa Valerie Grenier, mentre per l'Italia vanno segnalate le top ten di Sofia Goggia e Lara Della Mea.