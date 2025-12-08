Tare incontrerà l'agente Zahavi: si parla di Lewandowski e Nkunku

Igli Tare incontrerà il super agente Pini Zahavi per parlare di Christopher Nkunku e di Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scadrà a luglio del 2026. L'operazione è complicata ma la dirigenza rossonera ha già programmato un summit per capire le intenzioni del polacco e le eventuali richieste economiche. Nkunku è arrivato al Milan la scorsa estate per 38 milioni, più eventuali 4 di bonus, ma le sue prestazioni preoccupano la dirigenza rossonera che farà presto un punto della situazione con il suo agente Pini Zahavi.