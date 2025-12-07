Coppa del Mondo: Julia Scheib conquista il secondo gigante di Mont Tremblant, nono posto per Lara Della Mea

Prova ancora una volta in crescita per Lara Della Mea e Sofia Goggia che, dopo la doppia top ten nella prima prova, ci sono arrivate vicine grazie a un'ottima seconda manche. La friulana è stata ancora una volta delle più veloci nella discesa più importante guadagnando dodici posizioni e terminando in nona piazza a 2"09 dalla vincitrice, mentre la bergamasca ha recuperato terreno occupando l'undicesima casella a 2"11 da Scheib.