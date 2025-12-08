Logo SportMediaset

Nba, Oklahoma non si ferma mai, vincono anche Lakers e Nuggets

08 Dic 2025 - 09:41

Continua la marcia inarrestabile in Nba degli Oklahoma City Thunder. I campioni in carica, anche senza il loro leader, Shai Gilgeous-Alexander fuori per infortunio, hanno conquistato la 23esima vittoria in 24 partite, la 15esima consecutiva, travolgendo gli Utah Jazz per 131-101 e stabilendo un nuovo record di franchigia. Ottima la prova di Chet Holmgren che ha sfiorato la doppia doppia con 25 punti e 9 rimbalzi. Vincono anche i Lakers di Lebron James e Luka Doncic. La franchigia di Los Angeles si è imposta per 112-108 sui Philadelphia 76ers con la tripla doppia dello sloveno da 31 punti, 11 assist e 15 rimbalzi. Questi gli altri risultati delle partite: Denver Nuggets-Charlotte Hornets 115-106, New York Knicks-Orlando Magic 106-100, Toronto Raports-Boston Celtics 113-121, Golden State Warriors-Chicago Bulls 123-91 e Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 96-119.

