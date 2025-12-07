Coppa del Mondo: Alex Vinatzer conquista il primo podio della carriera in gigante a Beaver Creek

Il 26enne altoatesino ha concluso in seconda posizione la gara vinta dallo svizzero Marco Odermattdi Marco Cangelli
A distanza di quasi un anno da Luca De Aliprandini ad Adelboden, l'Italia torna sul podio in Coppa del Mondo di sci alpino maschile in slalom gigante. A regalare una prestazione di grande livello è stato Alex Vinatzer che ha conquistato il secondo posto nella gara di Beaver Creek vinta dallo svizzero Marco Odermatt ottenendo la prima top three fra le porte larghe.
Il 26enne altoatesino ha faticato un po' nella prima manche riuscendo comunque a salvarsi e chiudendo in decima posizione con 1"31 di distacco dal fuoriclasse svizzero. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha però messo in campo una seconda manche quasi perfetta, condita da una grinta che gli ha permesso di aggredire la pista statunitense.
Nonostante una curva un po' lunga all'ingresso del primo tratto pianeggiante, Vinatzer ha pennellato il muro facendo nettamente la differenza rispetto agli avversari, ma sbagliando ancora proprio in vista del finale dove ha perso quei ventitré centesimi che lo hanno separato dalla vittoria.
Nuovo successo per Odermatt che rafforza la leadership in classifica generale grazie a una prima manche da dominatore, che gli ha consentito di gestire l'ampio vantaggio su Vinatzer nella seconda senza prendersi grossi rischi, ma soprattutto con un ritmo più guardingo che gli ha regalato la quarantanovesima vittoria in Coppa del Mondo. Terza piazza per il norvegese Henrik Kristoffersen che ha chiuso con un distacco di trentaquattro centesimi, mentre l'austriaco Stefan Brennsteiner chiude al quarto posto salvando così il pettorale rosso di specialità.
In chiave italiana più lontani Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite, rispettivamente ventesimo e venticinquesimo, in grado però di cogliere punti importanti soprattutto per rimanere nei primi trenta della graduatoria WCSL.
"GRANDE SODDISFAZIONE"
"La gara è andata benissimo. Già nella prima manche era andata meglio delle ultime due gare nella prima parte, sapevo di avere ancora qualcosa di giocare per la seconda. Ho provato a spingere, senza paura, prendendomi anche qualche rischio in alcune situazioni. Ma su questa neve mi sentivo molto veloce e capivo che tutto stava andando per il verso giusto. Alla fine, è andata molto bene con il primo podio nel gigante in carriera. E questa è una grandissima soddisfazione, alla quale stavo lavorando da molto tempo. Porto via dagli Usa sensazioni bellissime e spero di portare questo flow anche per le gare europee". Così Alex Vinatzer dopo il secondo posto nel gigante maschile di Beaver Creek. L'azzurro ora è quarto nella classifica di specialità con 157 punti, alle spalle di Odermatt e Brennsteiner, in vetta con 200 punti, e di Kristoffersen, terzo a quota 176.