Coppa del Mondo: Alex Vinatzer conquista il primo podio della carriera in gigante a Beaver Creek

"GRANDE SODDISFAZIONE"

"La gara è andata benissimo. Già nella prima manche era andata meglio delle ultime due gare nella prima parte, sapevo di avere ancora qualcosa di giocare per la seconda. Ho provato a spingere, senza paura, prendendomi anche qualche rischio in alcune situazioni. Ma su questa neve mi sentivo molto veloce e capivo che tutto stava andando per il verso giusto. Alla fine, è andata molto bene con il primo podio nel gigante in carriera. E questa è una grandissima soddisfazione, alla quale stavo lavorando da molto tempo. Porto via dagli Usa sensazioni bellissime e spero di portare questo flow anche per le gare europee". Così Alex Vinatzer dopo il secondo posto nel gigante maschile di Beaver Creek. L'azzurro ora è quarto nella classifica di specialità con 157 punti, alle spalle di Odermatt e Brennsteiner, in vetta con 200 punti, e di Kristoffersen, terzo a quota 176.