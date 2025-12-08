Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
calcio giovanile

Vergogna a Taranto: arbitro di soli 15 anni aggredito durante una partita Under 16. L'AIA: "Il silenzio è complicità"

Vergogna nel calcio giovanile a Taranto: arbitro di 15 anni aggredito e ferito durante Ginosa-Laterza (Under 16)

di Stefano Fiore
08 Dic 2025 - 09:47

Un altro episodio di inaudita violenza contro gli arbitri macchia il calcio giovanile italiano, pochi giorni dopo un caso analogo registrato in Calabria. Questa volta la vergogna va in scena in provincia di Taranto, durante l'incontro del campionato Under 16 tra Ginosa ed Hellas Laterza. La vittima è Nicola, un giovane direttore di gara di appena 15 anni, aggredito mentre stava semplicemente svolgendo il suo ruolo tra coetanei. Sebbene la dinamica esatta sia ancora in fase di accertamento, le conseguenze fisiche per il ragazzo sono evidenti: ha riportato un ginocchio gonfio e un ematoma al volto.

La dura condanna dell'AIA: "Basta scempi, chi tace è complice"

 L'Associazione Italiana Arbitri ha reagito con fermezza e profonda indignazione. In una nota ufficiale, il presidente Antonio Zappi, insieme al Comitato Nazionale, ha lanciato un appello accorato e severo alle istituzioni sportive, alle società e alle famiglie, chiedendo un'assunzione immediata di responsabilità. "Chi non prova vergogna per tutto questo manca di rispetto anche verso se stesso, e il silenzio diventa complicità". L'AIA ha ribadito che non resterà inerme di fronte a quello che definisce uno "scempio che continua nonostante le innovate sanzioni previste dal codice penale".

La richiesta è chiara: servono "risposte dure e tempestive" da parte di tutti gli attori coinvolti, prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi e irreparabili. In attesa che la giustizia ordinaria faccia il suo corso, il mondo del calcio si interroga ancora una volta sulla deriva violenta nei campionati minori.

Altro giovane arbitro aggredito, l'Aia protesta: "Violenza inaudita, inorriditi e disgustati"

1 di 8
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

taranto
arbitro aggredito
15 anni

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

Dalla favola all'inferno, Campedelli racconta il suo Chievo: "Ho pensato al suicidio, farci fuori è stato facile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius
11:26
Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic
11:18
Milan, Pulisic sta meglio: raggiunge la squadra a Torino, stasera la decisione
11:00
Inter-Liverpool, Slot potrebbe non convocare Salah
10:30
Tacconi: "Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari"