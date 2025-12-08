Vergogna a Taranto: arbitro di soli 15 anni aggredito durante una partita Under 16. L'AIA: "Il silenzio è complicità"

L'Associazione Italiana Arbitri ha reagito con fermezza e profonda indignazione. In una nota ufficiale, il presidente Antonio Zappi, insieme al Comitato Nazionale, ha lanciato un appello accorato e severo alle istituzioni sportive, alle società e alle famiglie, chiedendo un'assunzione immediata di responsabilità. "Chi non prova vergogna per tutto questo manca di rispetto anche verso se stesso, e il silenzio diventa complicità". L'AIA ha ribadito che non resterà inerme di fronte a quello che definisce uno "scempio che continua nonostante le innovate sanzioni previste dal codice penale".