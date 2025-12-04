Coppa del Mondo, Marco Odermatt domina la discesa libera di Beaver Creek

Pista accorciata a causa della nevicata dei giorni scorsi che ha favorito il fuoriclasse elvetico che ha saputo spingere al meglio nel tratto iniziale rimanendo agganciato allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Odermatt ha fatto la differenza nella parte più tecnica dove è riuscito a muovere gli sci in conduzione mostrando linee particolarmente tese. Nonostante abbia fatto sfogare gli attrezzi poco prima del Golden Eagle, il 28enne di Buochs è rimasto comunque davanti tagliando il traguardo in 1'29"84.