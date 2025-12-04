Logo SportMediaset

SCI
SCI ALPINO

Coppa del Mondo, Marco Odermatt domina la discesa libera di Beaver Creek

Lo svizzero ha anticipato di tre decimi l'americano Cochran-Siegle e di sessantanove centesimi il norvegese Sejersted

di Marco Cangelli
04 Dic 2025 - 19:39

La Coppa del Mondo di sci alpino ritrova la discesa libera e a dominare è ancora una volta Marco Odermatt. Lo svizzero si è imposto nella gara andata in scena a Beaver Creek ottenendo il terzo successo stagionale e rafforzando così la leadership nella classifica generale. 

Pista accorciata a causa della nevicata dei giorni scorsi che ha favorito il fuoriclasse elvetico che ha saputo spingere al meglio nel tratto iniziale rimanendo agganciato allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Odermatt ha fatto la differenza nella parte più tecnica dove è riuscito a muovere gli sci in conduzione mostrando linee particolarmente tese. Nonostante abbia fatto sfogare gli attrezzi poco prima del Golden Eagle, il 28enne di Buochs è rimasto comunque davanti tagliando il traguardo in 1'29"84.

Secondo posto per Cochran-Siegle con il padrone di casa che ha dimostrato l'ottimo feeling con la pista statunitense grazie all'ottima uscita dal cancelletto che le ha permesso di andare subito al comando. Bravo a far scivolare gli sci, l'americano ha saputo far convivere traiettorie molto tese e soprattutto un'ottima impostazione del tratto più pianeggiante fermandosi a tre decimi da Odermatt.

Terza piazza per Adrian Smiseth Sejersted che ha sfruttato il pettorale numero 2 si è fermato a sessantanove centesimi dal vincitore, mentre in chiave italiana va segnalato il sesto posto di Dominik Paris, costretto a far i conti con le curve più tecniche che lo hanno penalizzato.

Il 36enne della Val d'Ultimo ha saputo sfruttare i punti dove era necessario far correre gli sci, tuttavia non è stato in grado di tenere il distacco sotto i novantadue centesimi a causa di traiettorie troppo brusche nei cambi di direzione. 

