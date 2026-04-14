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Sci, svaligiata l'auto di Giovanni Franzoni a Milano: il campione olimpico costretto a lasciare il Media Day

Disavventura a Milano per Giovanni Franzoni: l’azzurro ha trovato l’auto scassinata durante l'evento Fisi. Denuncia sporta ma vacanze salve per l'eroe di Bormio e Kitzbuehel

14 Apr 2026 - 14:24
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Brutta sorpresa per Giovanni Franzoni a Milano. Il campione azzurro di discesa libera nella serata di ieri ha trovato la sua auto con il finestrino sfondato. Secondo quanto si apprende, l'atleta bresciano, argento olimpico in discesa a Milano-Cortina 2026, ha dovuto lasciare in anticipo il media day della Fisi al Teatro Armani per andare a sporgere denuncia. Per fortuna nell'auto di Franzoni non c'erano effetti personali di valore, il campione azzurro è in partenza per le meritate vacanze dopo una stagione in cui oltre all'exploit olimpico di Bormio ha trionfato anche in discesa sulla mitica Streif di Kitzbuehel e in SuperG a Wengen.

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