Sci, Coppa del Mondo: Odermatt domina il gigante di Adelboden  

GIGANTE MASCHILE

Il padrone di casa batte Kristoffersen, la Svizzera fa doppietta con Meillard, terzo. Della Vite chiude undicesimo

© Getty Images Marco Odermatt fa festa a casa sua: l'elvetico domina il gigante di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci e vince con il tempo complessivo di 2'30"68, anticipando di ben 73 centesimi il norvegese Henrik Kristoffersen. La Svizzera fa doppietta piazzando anche sul gradino più basso del podio Loic Meillard. Sfuma proprio nel finale la top 10 di Filippo Della Vite, undicesimo in 2'34"04, ventunesimo Luca De Aliprandini (+4"83).

Semplicemente di un'altra categoria. Spinto dallo scatenato pubblico di Adelboden, in Svizzera, Marco Odermatt domina il Gigante di casa lasciando solo le briciole ad Henrik Kristoffersen ed inseguitori: l'elvetico vince con il tempo complessivo di 2'30"68, confermando il primo posto già blindato nella prima manche davanti al norvegese e al connazionale Loic Meillard.

A stupire non è solo il successo di Odermatt, ma anche il distacco da Kristoffersen: sono 73 i centesimi di differenza tra lo svizzero e il norvegese, nonostante persino qualche incertezza del leader della generale in fase di discesa nella seconda parte della prova. Nulla da fare per tutti: Odermatt si conferma primo nella classifica di specialità con 460 punti contro i 345 dello scandinavo, mentre nella generale è addirittura +400, 1046 a 646 in favore dello svizzero.

Il primo posto di Odermatt toglie anche la top 10 di giornata a Filippo Della Vite, autore di un'ottima seconda manche ma undicesimo in extremis: 2'34"04 contro il 2'34"01 di Zubcic, che chiude decimo. Ventunesimo posto, invece, per Luca De Aliprandini, a +4"83 dal vincitore di giornata.