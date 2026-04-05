Brignone: "Ho rischiato di non sciare più. I due ori? Non so nemmeno io come ho fatto"

"Ho rischiato di non sciare più". Intervistata da Verissimo Federica Brignone l'ha fatto intuire chiaramente: tornare ad alto livello vincendo addirittura due ori alle Olimpiadi è stato un mezzo miracolo. "È stato difficilissimo, ancora oggi mi chiedo come ho fatto - il racconto della valdostana nel salotto di Silvia Toffanin -. Sono stupita e molto orgogliosa di me stessa. Adesso il mio fisico sta bene, ma la gamba ha bisogno di tempo. Sono a riposo, sto facendo cure".