Brignone: "Ho rischiato di non sciare più. I due ori? Non so nemmeno io come ho fatto"
La campionessa valdostana ha anche dichiarato di avere un nuovo amore: "Sono felice"
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"Ho rischiato di non sciare più". Intervistata da Verissimo Federica Brignone l'ha fatto intuire chiaramente: tornare ad alto livello vincendo addirittura due ori alle Olimpiadi è stato un mezzo miracolo. "È stato difficilissimo, ancora oggi mi chiedo come ho fatto - il racconto della valdostana nel salotto di Silvia Toffanin -. Sono stupita e molto orgogliosa di me stessa. Adesso il mio fisico sta bene, ma la gamba ha bisogno di tempo. Sono a riposo, sto facendo cure".
Stuzzicata sul futuro la campionessa non si è sbilanciata troppo: "Per ora sono impegnata con i vari sponsor ed eventi, dovrò incontrare anche Mattarella. Sto rilavorando per la mia salute, per il mio ginocchio. Ho fatto una vacanza che avevo rimandato lo scorso anno, ho fatto surf tutti i giorni per quattro ore al giorno. Dopo maggio prenderò delle decisioni".
L'ultima battuta è sulla sua situazione sentimentale: "Ho un nuovo amore, sono molto felice. Non dico di più. Se sa sciare? Ci stiamo lavorando. La storia con il precedente compagno, Davide, è finita". Nelle ultime settimane Brignone è stata accostata al modello e sportivo James Mbaye che più volte è stato visto sugli spalti in occasione delle gare di Federica a Milano-Cortina.