Gigante di Adelboden: brutta caduta per Tommy Ford

Grande spavento ad Adelboden, nel secondo gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci, per Tommy Ford. Lo sciatore americano è caduto a poche porte dal traguardo sbattendo violentemente la testa, perdendo conoscenza e travolgendo due addetti. Immediato l'intervento dei soccorsi e dell'elicottero. La prima manche della gara è stata interrotta a lungo. "Tommy Ford è cosciente ed è stato portato in ospedale per una valutazione. Stava parlando con i soccorritori quando lo hanno caricato" ha fatto sapere la Federazione sci statunitense.