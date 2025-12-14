Atletica, Oro Italia nella 4x1500 mista degli Eurocross di Lagoa

La staffetta mista italiana conquista l'oro nei campionati europei di corsa campestre, con il tempo di 17'12, al termine di una gara disputata in prima fazione da Gaia Sabbatini che ha dato il cambio a Sebastiano Parolini, seguito poi da Marta Zenoni e da Pietro Arese, capace di gestire nell'ultima frazione l'ampio margine di vantaggio datogli dalla compagna, resistendo al ritorno del fortissimo portoghese Isaac Nader, oro mondiale di Tokyo proprio sui 1500, che ha portato la propria nazione all'argento in 17'16, mentre il bronzo è andato alla Gran Bretagna con 17'17. Per la formazione azzurra la conferma del titolo della scorsa edizione, con squadra identica per tre quarti salvo Sabbatini quest'anno al posto di Sintayehu Vissa, e terzo successo in quattro anni nella disciplina, ricordando anche quello del 2022 in Piemonte a Venaria Reale. Arese sempre presente in occasione dei tre trionfi, Zenoni, Parolini e Sabbatini in due dei tre.