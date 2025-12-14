Milan, Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Sulla possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per regalare ad Allegri una nuova punta ha detto: “Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che veramente possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vedremo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.