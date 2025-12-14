Milan, Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Il ds rossonero non si tira indietro nel rispondere a domande di mercato, tra il rinnovo di Maignan e il possibile intervento per l'arrivo di una punta
Intervenuto ai microfoni di Dazn a margine di Milan-Sassuolo, il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare ha parlato del match in programma e non solo. Infatti non sono mancate le domande di mercato, a partire dalle voci sulle richieste di Mike Maignan (8 milioni, ndr) per rinnovare il contratto: "Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. Stiamo parlando, guardiamo avanti, però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.
Sulla possibilità di intervenire sul mercato a gennaio per regalare ad Allegri una nuova punta ha detto: “Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che veramente possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vedremo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.
"Siamo partiti con un gruppo fantastico, ogni giorni che abbiamo modo di lavorare insieme dimostra che è uno dei migliori gruppi perché ti segue, ha voglia e determinazione che si trasforma nei risultati in campo- ha aggiunto-. C'è ancora tanto da fare, dobbiamo dare continuità e per adesso siamo tutti contenti".