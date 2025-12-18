Crystal Palace, Glasner toglie Guéhi dal mercato: "Resta fino a fine stagione"

Marc Guéhi è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Il difensore del Crystal Palace andrà in scadenza nel 2026 ma il rinnovo sembra ormai improbabile, soprattutto dopo il mancato trasferimento al Liverpool della scorsa estate. Il club, dunque, dovrà decidere se cederlo a gennaio oppure perderlo a zero a giugno. Intanto, il tecnico Oliver Glasner ha provato a chiarire la situazione: "Credo che Marc rimarrà fino alla fine della stagione. Questo è quello che percepisco adesso. Nessuno mi ha detto nulla in contrario. So che al momento non ci sono offerte, perché aspettarsi qualcosa di diverso?". Nel frattempo, Manchester City e Liverpool monitorano con attenzione.