Mercato

Crystal Palace, Glasner toglie Guéhi dal mercato: "Resta fino a fine stagione"

18 Dic 2025 - 17:32

Marc Guéhi è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Il difensore del Crystal Palace andrà in scadenza nel 2026 ma il rinnovo sembra ormai improbabile, soprattutto dopo il mancato trasferimento al Liverpool della scorsa estate. Il club, dunque, dovrà decidere se cederlo a gennaio oppure perderlo a zero a giugno. Intanto, il tecnico Oliver Glasner ha provato a chiarire la situazione: "Credo che Marc rimarrà fino alla fine della stagione. Questo è quello che percepisco adesso. Nessuno mi ha detto nulla in contrario. So che al momento non ci sono offerte, perché aspettarsi qualcosa di diverso?". Nel frattempo, Manchester City e Liverpool monitorano con attenzione. 

Mercato ora per ora
18:22
Verona, Zanzi: "Zanetti non è mai stato in discussione"
17:32
Crystal Palace, Glasner toglie Guéhi dal mercato: "Resta fino a fine stagione"
Maldini
16:00
Maldini dice no all'Arabia: rifiutata maxi-offerta. "Esiste solo il Milan"
15:21
Marsiglia, Longoria avverte la Juve: "Hojbjerg non si muove"
14:13
Cagliari, Luperto nel mirino della Cremonese