Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Chiedere parere a Corte dei Conti per i servizi"

"Faccio una proposta al comitato internazionale: chiediamo un parere congiunto alla Corte dei conti. È semplice e trasparente: noi - ha detto il commissario straordinario - utilizziamo dei fondi pubblici quindi siamo soggetti al controllo della Corte dei conti". "Se la Corte dei conti dovesse dare ragionale al comitato internazionale e quindi sarà possibile affidare 11,6 milioni per servizi di cui non abbiamo nemmeno la descrizione io sono - ha riferito Ferrarese - disponibilissimo a fare un passo di lato o a mettermi anche da parte a disposizione di chi verrà ad agire chiedendo anche scusa per il tempo trascorso". "Se però dovesse la Corte dei Conti dar ragione al nostro comitato, che ha lavorato e ha cercato di trovare delle soluzioni, il comitato internazionale - ha concluso - dovrà chiedere scusa a noi, ai cittadini per il tempo perso che hanno creato problemi ai Giochi del Mediterraneo e praticamente rischiano di non farci raggiungere gli obiettivi".