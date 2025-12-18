Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Chiedere parere a Corte dei Conti per i servizi"

18 Dic 2025 - 17:13

"Parliamoci chiaro: il problema non solo i cantieri. I problemi sono i servizi tecnologici, il broadcasting, l'antidoping: costano tutti milioni di euro e ci è stato chiesto di affidarli a società indicate dal comitato internazionale senza gara. Noi chiedevamo una gara: ci siamo opposti a procedure non trasparenti e non legittime". Lo ha detto il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese in merito all'allarme lanciato ieri da Davide Tizzano, presidente della confederazione internazionale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto che durante il Consiglio Nazionale del Coni ha riferito che "il comitato organizzatore oggi non è in grado di mettere in piedi i Giochi quest'anno e non ci sono possibilità di rinviarli al prossimo. Servono impianti e un'organizzazione che non ci sono". Ieri c'è stata la prima replica di Ferrarese, che oggi, ha chiarito altri elementi.

"Faccio una proposta al comitato internazionale: chiediamo un parere congiunto alla Corte dei conti. È semplice e trasparente: noi - ha detto il commissario straordinario - utilizziamo dei fondi pubblici quindi siamo soggetti al controllo della Corte dei conti". "Se la Corte dei conti dovesse dare ragionale al comitato internazionale e quindi sarà possibile affidare 11,6 milioni per servizi di cui non abbiamo nemmeno la descrizione io sono - ha riferito Ferrarese - disponibilissimo a fare un passo di lato o a mettermi anche da parte a disposizione di chi verrà ad agire chiedendo anche scusa per il tempo trascorso". "Se però dovesse la Corte dei Conti dar ragione al nostro comitato, che ha lavorato e ha cercato di trovare delle soluzioni, il comitato internazionale - ha concluso - dovrà chiedere scusa a noi, ai cittadini per il tempo perso che hanno creato problemi ai Giochi del Mediterraneo e praticamente rischiano di non farci raggiungere gli obiettivi".

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:22
America's Cup, Mezzaroma: "Sua vera forza è diventare volano di sviluppo"
18:21
Basket, vertice Fip-Lba: "Situazione Trapani Shark da gestire con trasparenza"
18:20
Milano-Cortina 2026, inchiesta appalti truccati e tangenti: chiesta l'archiviazione
17:13
Giochi Mediterraneo, Ferrarese: "Chiedere parere a Corte dei Conti per i servizi"
16:25
Tennis, Ferrero-Alcaraz: in Spagna parlano di "finale non inatteso"