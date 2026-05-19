Ag. Lautaro: "Non mi sorprende che piaccia ai top club ma per lui esiste solo l'Inter"

Alejandro Camano, procuratori tra gli altri di Lautaro Martinez e Mario Gila, ha parlato a Napoli Network. “Gila al Napoli? Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Sarri? Il suo rapporto con il mister è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister. Lautaro? È felicissimo dopo questa stagione, non potrebbe essere altrimenti: è uno degli attaccanti più forti al mondo e non mi sorprende che possa piacere ai top club mondiali ma è felicissimo dell’Inter e, per lui, esiste solo l’Inter".