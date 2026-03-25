XTERRA Villacidro SkyRace: magia e meraviglia sui sentieri del Linas, nel paese delle streghe

La prova clou è la SkyRace da 21 chilometri, secondo dei dieci appuntamenti del circuito federale di Coppa Italia dopo la recente Sky del Canto di Carvico, in provincia di Bergamo. La tappa isolana propone un percorso ad anello che parte dal centro storico di Villacidro e risale verso le cime circostanti accumulando oltre 1900 metri di dislivello positivo su sentieri stretti e spesso tecnici, pietraie impegnative e panoramici passaggi in cresta: skyrunning nella sua forma più pura anche lontano dai consueti scenari alpini e quindi ancor più apprezzabile e sorprendente.